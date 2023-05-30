مصرع طفل وإصابة والده وعمه في حادث بالقليوبية

شهد طريق كفر الشوبك – شبين القناطر حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نقل ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده وعمه وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القلويبة إخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق كفر الشوبك – شبين القناطر ووجود جثة ومصابين.

انتقل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر وإدارة مرور المدينة وتبين وجود تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يستقلها شخصان وطفل بسبب السرعة ما أدى إلى وفاة طفل وإصابة والدة وعمه مستقلى الدراجة النارية وتم نقل الجثة والمصابان إلى المستشفى وتحفظت الاجهزة الامنية على السيارة النقل وقائدها وتحرر محضر بالواقعة

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حوادث الطرق المرورية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرصاد، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.



حوادث السيارات على الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.