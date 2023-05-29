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محافظات

وكيل رياضة القليوبية يتابع تدريبات مشروع الموهبة الحركية

الشباب والرياضة بالقليوبية،
الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تدريبات  مشروع الموهبة الحركية بالقليوبية  يرافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة،  محمود شعبان معاون وكيل الوزارة والمشرف العام على المشروع   فعاليات تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية والذي  يقام بنادي سيتي كلوب ببنها.

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ويهدف المشروع إلى التأكيد   على الوضع الصحيح لجسم الطفل أثناء التدريب بما يتوافق مع الوضع التشريحى لكل مهارة،  كما أن  مشروع الموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير  ومتابعة مستمرة  لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبى فى الألعاب الرياضية المختلفة. 

وينفذ مشروع الموهبة الحركية بالقليوبية بمشاركة 118 طفل والذين تم اختيارهم بعد اجتياز الاختبارات البدنية والطبية تحت  إشراف اللجنة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة وتبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد ١يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

 

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تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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