الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

مياه القليوبية تنفذ مسحًا ميدانيًا للارتقاء بالخدمات المقدمة

مياة القليوبية، فيتو
مياة القليوبية، فيتو

أعلن  المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بأن الشركة نظمت حملة توعوية بشوارع قرية باسوس التابعة لمركز الفناطر الخيرية، وذلك فى إطار خطة الشركة للمسح الميدانى لجميع قرى ومراكز المحافظة، وعمل استقصاء ميداني للعملاء، للوقوف على مستوى الخدمات المُقدمة من الشركة ومدى رضاهم عنها.

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ونفذت الإدارة العامة للتوعية مسحًا ميدانيًا لحصر العملاء بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، للتعرف على  الثقافة المائية للمواطنين، ومتابعة جودة المياه وقياس ضغوط المياه، ومدى وصولها للأدوار العليا، وحصر الشكاوى التي تخص الخدمة المقدمة حيث تم التواصل مع المواطنين لحصر عدادات المياه الفعلية بالمنطقة، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وأهمية استخدام القطع الموفرة للاستهلاك.

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كما قام فرع الشركة بسحب العينات بمعرفة قطاع المعامل من الأماكن المستهدفة، للتأكد من جودة المياه وعدم وجود أي شكاوي منها حفاظًا على صحة المواطنين، هذا وتشمل خطة العمل تغطية شاملة لجميع مدن ومراكز المحافظة.

في وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن تدعم أسطول سيارات الشركة بعدد من السيارات الجديدة والمعدات بالشركة، ضمن خطة الشركة في تطوير وتعزيز الحملة الميكانيكية لتأدية مهام حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة حل المشكلات والأعطال الطوارئ.

وتفقد ٢سيارة كسح ماركة مان سعة ١٠ م/٣ للتعامل مع الأعطال وسحب تجمعات المياه وكذلك تفقد  ٣ ونش شوكة حمولة ٣ أطنان للعمل بالورشة والمحطات، كما تفقد مجاهد  ٥ سيارات نقل قلاب لنقل الرواتب ماركة شيفروليه حمولة ٥ أطنان، وكذلك  ٢ سيارة شيفرولية جامبو نصف نقل حمولة ٥ أطنان لدعم معدات الطوارئ والورش و٧ سيارات ربع نقل فردي كابينة ماركة نيسان للعمل بالفروع والورش والطوارئ.

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الصرف الصحي بالقليوبية المهندس مصطفى مجاهد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية محافظة القليوبية

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