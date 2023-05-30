الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يبحث سبل زيادة كميات القمح الموردة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته الدورية لمناقشة سبل زيادة كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة وضبط منظومة توريد الأقماح والتأكيد على دور الجمعيات الزراعية في توعية وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من القمح وتنفيذ التوجيهات العامة للدولة بتقديم جميع الحوافز التشجيعية للمزارعين لتوريد محصول القمح.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري الجمعيات الزراعية وممثلين عن المزراعين بحضور الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة وممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط ورساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. 

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توريد محصول القمح 

وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ تكليفات وزير التنمية المحلية للمتابعة اليومية لموقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين وفقَا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.

 

زيادة الكميات الموردة من القمح 

واستمع المحافظ – خلال الاجتماع - إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية حول سبل زيادة الكميات الموردة من الأقماح هذا العام والمعوقات التي تواجه انتظام أعمال التوريد حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم لتلافي أى ملاحظات ودعم الإيجابيات من خلال استراتيجية علمية تحقق النتائج المرجوة للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية للأمن القومي.

وكلف اللواء عصام سعد مسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والأجهزة المعنية بتنفيذ حملة مشتركة لتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانوينة وكذلك مطابقة المساحات الفعلية المنزرعة بمحصول القمح بما تم توريده من المحصول بجميع قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى إن موسم توريد القمح هذا العام استثنائي ولا يقبل أي تقصير كما استعرض كافة الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد لتحقيق المستهدف من محصول القمح موجهًا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور اليومي والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين في ضبط أية مخالفات خاصة بتوريد محصول القمح.

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توريد القمح المحلي 

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

 

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