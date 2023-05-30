الثلاثاء 30 مايو 2023
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سياسة

تستهدف التشجيع على الابتكار، أبرز تعديلات قانون التعليم

تعديلات بقانون التعليم
تعديلات بقانون التعليم أمام البرلمان، فيتو

أعلنت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة1981، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

تشجيع الطلاب المبدعين 

وأكدت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة المصرية ممثلة في قياداتها السياسية على تشجيع الطلاب المبدعين في كل المجالات سواء الرياضية أو العلمية الابتكارية، وحرصها على دعمهم وتشجيعهم، لاسيما وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالموهوبين والمخترعين.

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الحافز العلمي للطلاب 

وأشارت إلى أن التعديل التشريعي يقضي بإضافة باب إلى قانون التعليم الصادر رقم /139لسنة 1981 وتعديلاته باب الحافز بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب علي الإبداع سواء في المجال الرياضي أو العلمي وينقسم هذا الباب الي فصلين، الحافز الرياضي، والحافز الابتكاري.

التشجيع على البحث والابتكار 

وأوضحت أن فلسفة مشروع القانون تضمنت ضرورة تشجيع جيمع الطلاب على البحث والابتكار في مختلف المجالات وأن هذ الحافز سيكون له أثر كبير في نفوس الطلبة، وسوف يشجعهم على التفوق، خاصة وأن كثيرين من طلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية يكونون في أمس الحاجة إلى درجات تضاف إلى مجموعهم للالتحاق بالدراسة الجامعية التي يرغبون فيها.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يستهدف أيضا المساهمة في تشجيع أولياء أمور الطلاب وحثهم على تنمية مواهب أبنائهم سواء كانت رياضية أو علمية ونشر الثقافة العلمية في مجتمعنا من أجل نهضة أمتنا المصرية.

 

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