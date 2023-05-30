قرار عاجل من التعليم السعودية بتقديم الامتحانات بسبب الحجاج

أفادت صحيفة سبق السعودية بتلقى عددٌ من مديري ومديرات المدارس بمكة المكرّمة توجيهًا بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي للفصل الثالث بشكلٍ استثنائي لمكة المكرّمة وبحرة والجموم والكامل بسبب بدء توافد الحجاج الي المملكة لأداء شعيرة الحج.

تقديم الاختبارات

وحسب القرار؛ سيتم تقديم الاختبارات على النحو التالي، الثلاثاء الموافق 17 / 11 بداية اختبارات العملي والشفوي، والأحد الموافق 22 / 11 بداية الاختبارات التحريرية، والخميس الموافق 26 / 11 نهاية اختبارات الفصل الثالث وتوزيع النتائج.

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وتم التأكيد على مديري المدارس بمتابعة المعلمين لتختيم المناهج مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19 / 11 وتكليف المعلمين بتسليم الأسئلة ونماذج الإجابة وتنفيذ خطة الاختبارات.

وعلى الجانب الأخر قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الاثنين، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقفة عرفة

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري في كافة دول العالم.

أول أيام العيد

وتابعت الفلكية الفلسطينية، ان في هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين، ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 يونيو.