الخميس 25 مايو 2023
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سياسة

ضياء رشوان: صياغة مشروع قانون موحد للتعليم يساهم في النهوض بالمنظومة

ضياء رشوان، منسق
ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني،فيتو

قال ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم بناء على المناقشات اليوم بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى بـ الحوار الوطني، سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفًا: "علينا أن نستعجل هذا الأمر، خاصة أن التعليم وسيلة للانتقال للمستقبل، ويجب أن نُحسن التعامل معه".

وتابع رشوان: “جزء من مشكلات التعليم الفنى  يكمن فى مسمّاه، قد يرى  البعض أنه دون التعليم العام، لذا أقترح تغيير مسمى مدارس التعليم الفنى، فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية، أو الثانوية الزراعية، والتجارية تصبح إدارة الأعمال،  على سبيل المثال، على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل، ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة".

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وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، أن وزارة التعاون الدولى عليها خلال الفترة المقبلة الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة  وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج ايضا.

واقترح رشوان، أن يكون هناك نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به  ذلك وفقا لضوابط محددة تمثل فى عدد العاملين وما شابه من اشتراطات، لافتا إلى أن النقابات لها قانون يحكمها ولا يجوز التدخل فى شئونها بأي شكل من الأشكال.


جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.


ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني 

وتختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

 

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

 

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.

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