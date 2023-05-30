الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

للخلاف علي بيع المخدرات.. الإعدام شنقا للمتهم بقتل زميله بالقليوبية

محكمة جنايات بنها،
محكمة جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية،  بالإعدام شنقا، للمتهم بقتل زميله فى مشاجرة بينهما بزراعات الموز لخلافات على مبلغ مالى حصيلة اتجارهما فى المواد المخدرة بقرية ميت العطار بمركز بنها.

مياه القليوبية تنفذ مسحًا ميدانيًا للارتقاء بالخدمات المقدمة

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

صدر الحكم في الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد ووكيل النيابة وليد محسن إسماعيل، وأمانة سر محمد طايل،

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٦٨٠٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز بنها والمقيدة برقم ۱۳۸۸ لسنة ٢٠٣٢ كلي شمال بنها، قيام " احمد ا م " ٢٨ سنة بدون عمل، أنه فى يوم ٢١ / ٢٠٢٢/٤ قتل عمدًا المجني عليه " عبد الحفيظ ع " مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا) (فرد خرطوش محل الاتهام التالي وتوجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجد المجني عليه به إحدى أراضي الموز حتى تقابل معه وحدثت مشادة كلامية فيما بينهما على غرار تجارتهم بالمواد المخدرة على إثرها أضمر بنفسه إزهاق روح المجني عليه فتربص له آنذاك بمكان الواقعة أراضي الموز المتواجدين بها متخذا من الأشجار والحشائش مكانًا للتربص بالمجني عليه إلى أن أنته الفرصة حتى أشهر بوجه المجني عليه ذلك السلاح الناري وأطلق منه عيارًا أستقر بوجهه وظنا منه أنه لم تزهق روحه أتبعه بعيارًا آخر من ذلك السلاح الناري إحرازه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".
أحرز ذخائر 2 طلقة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيارته أو إحرازه.

-إعلانات-

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بنها جنايات بنها قضت محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها يؤكد انتظام أعمال الامتحانات

رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات بالجامعة الأهلية بالعبور

جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة قاتل زوجة نجله بالشرقية للمرافعة

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

أحمد ريان يعتذر للاعب الأهلي هاتفيا

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

درجة الحرارة في دولة عربية تلامس الـ 60

Advertisements

منوعات

المزيد

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في منتصف التعاملات

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

المزيد
الجريدة الرسمية