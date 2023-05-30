الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

وقفة عرفة،فيتو
وقفة عرفة،فيتو

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الإثنين 19 يونيو، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وقفة عرفة

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري في كافة دول العالم.

-إعلانات-

 

أول أيام العيد

وتابعت الفلكية الفلسطينية، أن في هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين، ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 يونيو.

 

 سماء مكة المكرمة

وفى سياق منفصل شهدت سماء مكة المكرمة، اليوم الأحد، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12.18 ظهرا، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام.

 

تعامد الشمس  على الكعبة 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة قوله إن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

وأشار  ماجد أبو زهرة إلى أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.
وقال إن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

 

اتجاه القبلة

ولفت إلى أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عامودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس تُستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفي سنة وهي تدل أيضًا على كروية الأرض.

دليلك قبل السفر لأداء مناسك الحج والعمرة.. النصائح والإرشادات والمحظور والمسموح به (مستند)

وزير الأوقاف خلال لقائه بالأئمة والواعظات: التيسير منهج أصيل في مناسك الحج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فلسطين وقفة عرفة يوم عرفة عيد الأضحى

مواد متعلقة

التموين: ثبات أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات بحلول عيد الاضحى، اعرف السعر

البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

أحمد ريان يعتذر للاعب الأهلي هاتفيا

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

درجة الحرارة في دولة عربية تلامس الـ 60

Advertisements

منوعات

المزيد

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في منتصف التعاملات

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

المزيد
الجريدة الرسمية