الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل تحرير المواطن السعودي المختطف في بيروت

الجيش اللبنانى،فيتو
الجيش اللبنانى،فيتو

كشف الجيش اللبناني بعض تفاصيل تحرير المواطن السعودي الذي تم اختطافه في منطقة الهرمل التي تعد أحد معاقل "حزب الله".

تحرير المخطوف السعودي

وذكر الجيش بحسب صحيفة سبق السعودية: تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية، كما تمّ توقيف عددٍ من المتورّطين في عملية الخطف.

كما بينت التفاصيل أن الخاطفين سبعة أشخاص؛ ثلاثة منهم كانوا متنكرين بالزي العسكري، اختطفوا مشاري المطيري؛ بوساطة سيارتيْن مسروقتيْن.

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نجيب ميقاتي

من جانبه هنّأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ الجيش على الجهد الذي بذله للإفراج عن المواطن السعودي، وتوقيف المتورّطين.

كما جدّد التأكيد على ضرورة ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطول أمن اللبنانيين أو الرعايا الموجودين في البلاد.. وشدّد على حرص السلطات اللبنانية على عودة جميع الرعايا العرب الى البلاد، ومنع أي تهديدٍ يطولهم، إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لأي عملٍ يهدّد أمن الدول العربية وسلامتها.

قضية السعودي المختطف

كان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي؛ أكّد أمس الإثنين، أن القوى الأمنية تتابع قضية السعودي المختطف، مشددًا على أن هذه الجريمة تمسُّ علاقة لبنان مع الدول العربية والأشقاء.

وأوضح في حينه أن هاتف المخطوف رُصد في أكثر من منطقة بالعاصمة بيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية، وفق ما أُشيع سابقًا.

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