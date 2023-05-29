السعودية تعلن تنفيذ مبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الداخلية السعودية وعلى رأسها الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية تواصل للعام الخامس تنفيذ مبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن لـ موسم الحج من بلادهم حتى تسكينهم في مكة المكرمة والمدينة المُنورة تحت شعار (بسلام _ آمنين).

يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

-إعلانات-

اشتراطات استقبال الحجاج

وأوضح حنفي أن محطات رحلة ضيوف الرحمن المستقيدين من المبادرة تبدأ بإحدى الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة في بلادهم، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم والحصول على تأشيرة الحج، ثم إصدار بطاقة صعود الطائرة وفرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالات المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات السعودية قبل الإقلاع من بلادهم، وصعود الطائرة للتوجه للتوجه إلى محطات الوصول في جدة والمدينة.

وأشار إلي أنه يأتي بعد ذلك وصول ضيوف الرحمن إلى الصالات المخصصة للمبادرة بالمملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة، وأخيرًا تسلم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة دون الحاجة إلى أنتظارهم في محطات الوصول.

أسعار برامج الحج

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن أسعار الحج السياحي للبرامج السياحية (الاقتصادي والبري) بعد إضافة رسوم خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات.

واضافت غرفة شركات السياحة أنه تم تحديد أسعار برامج الحج السياحي للمستوي البري في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه، وتركت الضوابط للحاج اختيار أية خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى مع العلم أن التحسين في تلك البرامج ليس جديد فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات، لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين اختياريا حسب رغبة الحاج وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لكل حاج.



ضوابط الحج

كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج (الاقتصادي والبري) كالتالي:

1- سعر البرنامج البري 130 ألف جنيه.



2- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق خمس نجوم 142 ألف جنيه.



3- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق أربع نجوم 139 جنيه.



4- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق ثلاث نجوم 136 ألف جنيه.

ويجب علي الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحى الإقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران، وتم حساب هذه الاسعار عند إصدار الضوابط على أساس سعر الريال (8.17جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.

البرنامج الاقتصادي

ونفت وزارة السياحة والآثار وجود أي زيادات علي أسعار الحج الاقتصادي والبري، مشيرة إلي أن أهم ما يميز الحج السياحي وهي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي، كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.