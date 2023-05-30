تحرك برلماني لمنع تكرار سقوط ألعاب الملاهي

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير القوى العاملة فى شأن تكرار سقوط ألعاب الملاهى وسط غياب الوعي بأهمية وسائل الأمن الصناعى وذلك بعد الواقعة الأخيرة بمنطقة سموحة.

غياب الوعي بوسائل الأمن الصناعى

أكد النائب أنه من وقت لآخر نتابع بمختلف المحافظات حوادث لوقوع ألعاب الملاهى، والتى كان آخرها فى مول شهير بمنطقة سموحة وسط الاسكندرية.

الحد من الحوادث المتكررة

وأشار إلى أنه انهارت إحدى الألعاب، مما نتج عنه إصابة ٦ أشخاص، وهو الأمر الذى يكشف بشكل مستمر عن غياب الوعي بأهمية وسائل الأمن الصناعى داخل الملاهي والحدائق العامة وهو ما يترتب عليه وقوع الحوادث داخلها وذلك نتيجة عدم وجود رقابة داخل هذه الأماكن، بجانب وجود مسؤول صيانة وسلامة مهنية، للمتابعة اليومية وتسجيل ملاحظات المعاينة، للحد من حوادث الإصابات المتكررة.

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الأمن الصناعي وسلامة بيئة العمل

ولفت إلى أن أي مكان عمل يستوجب أن يكون داخله نظام متكامل للأمن الصناعى وسلامة العمل، طبقًا للكتاب الخامس من قانون العمل الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والملاهي والمتنزهات العامة.

اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، كغيرها من أماكن العمل، ووزارتا القوى العاملة والتنمية المحلية عليهما دور كبير فى الرقابة على هذه الأماكن للالتزام بضوابط التراخيص.

وأكد أيضا بأن أي مكان عمل يحتوي على معدات أو أجهزة سواء كانت كهربائية أو أجهزة متحركة، لابد من التزامه باشتراطات الصحة والسلامة المهنية سواء كان فى المولات أو مدن ترفيهية حرصا على صحة وسلامة المواطنين من عدم تعرضهم لمثل هذه الحوادث.



وطالب النائب بتفعيل الدور الرقابى من جانب الأجهزة المعنية سواء المرخص منها أو مواجهة الغير مرخص والذى ينتشر فى بعض الشوارع ويتنقل من مكان لآخر، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على هذه النوعية ومواجهة عدم التزامها بالاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة من الأساس.