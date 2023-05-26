الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

سقوط لعبة ملاه بالإسكندرية،
سقوط لعبة ملاه بالإسكندرية، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على مدير الملاهي الذي سقطت فيه لعبة، وأصيب 6 أشخاص بينهم أطفال إثر سقوط إحدى ألعاب الملاهي بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، بينهم حالات خطيرة، وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

  

وقرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، غلق الملاهي وتشكيل لجنة من المحافظة لبيان تراخيص تلك الملاهي ومدى سلامة ألعابها ومراجعة اشتراطات السلامة بها.

 

وكان فريق من نيابة سيدى جابر الجزئية، انتقل إلى موقع سقوط لعبة الملاهي لمعاينته، وأمر بالتحفظ على المكان وبندب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف الملاهى من حى شرق للإطلاع على التراخيص، ومدى اتباع تعليمات السلامة المهنية والأمن الصناعى.

 

وتبين من الفحص الأولي أنه أثناء استقلال 3 اشخاص، بينهم أطفال، للعبة دوارة بملاهي مول شهير، انفصل المقعد الخاص بها عن العمود الحامل، ما أدى لسقوط ثلاثة اشخاص على ثلاثة أشخاص آخرين.

بلاغ القسم 
 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاه بمول شهير في منطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال، ما أدى إلى إصابة 6 بإصابات مختلفة، بدائرة القسم وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المكان، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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