شون وصوامع البحيرة تستقبل 256 ألف طن قمح حتى الآن (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على استمرار توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣، وإلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها ٣٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت ٢٥٦ ألف طن قمح حتى صباح اليوم بتوريد أمس ٩٠٠٠ طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ ٣٣٥٨٣٠ فدانا.

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مؤكدة أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشددت على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر مساء في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

كما أشارت إلى دور وزارة الزراعة فى تنفيذ برنامج إقتصادي طموح يستهدف دعم المزارع المصري من خلال عقد بروتوكول بين وزارات الزراعة والري والمالية وعدد من البنوك الوطنية يعمل على توفير الدعم المالي وتنفيذ تطبيقات الري المطور وتطوير أنظمة الرى القائمة والتوسع فى عمليات تطهير المساقى والقنوات المائية.



وأضافت أن محافظة البحيرة تشارك فى عدد من المشروعات القومية الكبرى المتصلة بقطاع الزراعة منها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة والذي يعد قفزة عملاقة نحو تنفيذ إستراتيجية الزراعة ٢٠٣٠ وذلك لكونة مشروعًا تنمويا متكاملا تصل مساحته لـ ٢.٢ مليون فدان، هذا بالإضافة إلى المشروع القومي للتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية بالتعاون مع دولة كندا ويستهدف تنمية زراعة المحاصيل فى الأراضي عالية الملوحة ومنها محصول الذرة.