متابعة الأعمال الجارية بمنيا القمح وحى أول بالشرقية

أجرت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح متابعة أعمال تمهيد شارع العمدة لإجراء عملية الرصف وإنشاء البلدورة الجانبية على الجانبين بمدينة منيا القمح، وتوسعة الطريق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما قامت رئاسة المركز بمتابعة استكمال أعمال التطوير بحى المنشيه بشارع أبو جمعة لتمهيده للرصف كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالتواجد بمنطقة الصاغه لمتابعة أعمال صيانة وتشغيل نافوره المياه بميدان الصاغه من أجل أظهار شوارع المدينة بالشكل الحضاري والجمالي المشرف.

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منطقة تطوير المرحلة الأولى بالحى

فيما قامت رئاسة الحي بالتواجد بمنطقة التطوير للمرحلة الأولى من شارع الجلاء، لمتابعة أعمال رفع وإزاله أى معوقات تعوق سير العمل فى المرحلة الأولى من تطوير شارع الجلاء من أجل أظهار شارع الجلاء بالصورة الحضارية والجمالية المشرفة كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بإنشاء البوابة التعريفية لمركز ومدينة أولاد صقر وأعمال تبليط الكورنيش بالانترلوك على الطريق العام بمدخل المدينة لإظهار الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

تنفيذ تعليمات المحافظ

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

تشكيل لجان نوعية لبحث المخالفات وانضباط العمل

وقام المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من قطاعات ( التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة ) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين وقام رجال الرقابة الإدارية وبالإشتراك مع اللجان المُشكله من القطاعات المختلفة بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة القرين لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقد أسفرت جهود الحملة عن رصد مخالفات في قطاع التموين ضبط مخالفات لعدد ٢ محطة وقود تنوعت ما بين ( زيادة أسعار بيع السولار عن السعر المحدد - عدم الإعلان عن أسعار زيوت المحركات )، كما تم ضبط عدد ٩ مخالفات لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين ( نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات

عدم تواجد 31 من العاملين بمستشفى القرين

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف عدم تواجد ٣١ من العاملين بمستشفى القرين المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٢١ من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة القرين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ١ من العاملين بمركز طب الأسرة بمدينة القرين وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل وضبط ٢ مخالفة لبعض المنشآت الطبية الخاصة ( معامل تحاليل - عيادات طبية ) بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط ٢ صيدلية مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية) وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية بمستشفى القرين المركزي وإعطاء مد لتاريخ الصلاحية من قبل الشركة المنتجة، كذلك عدم الإلتزام بشروط مكافحة العدوي لعدد ١ مضيفة بمطبخ المستشفى فضلا عن عدم نظافته بصورة جيدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

الرقابة الادارية تضبط 3اجهزة معطلة بمستشفى القرين

وكذلك وجود عدد ٣ أجهزة معطلة بمستشفى القرين المركزي (٢ جهاز مونتيور - ١ حضانة )، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة عدم وجود الكرسي الخاص بعيادة الأسنان كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بصيدلية مركز طب الأسرة بمدينة القرين.وعدم وجود جهاز تعقيم كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بمركز رعاية صحة الطفل بمدينة القرين وتعطل عدد ٢ جهاز الأوتوكلاف كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بالوحدة الصحية بقرية الطويلة التابعة لمدينة القرين.