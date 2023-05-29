تنفيذى الشرقية يناقش ملفي توريد القمح والموجة 21 لازالة التعديات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن معدلات توريد القمح لهذا العام للصوامع والشون المخصصة لذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرًا إلى ان إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 497239 طن و428 كجم بنسبة تتخطي الـ 93% من المستهدف لتظل محافظة الشرقية اولي المحافظات على مستوي الجمهورية في إنتاج وتوريد محصول القمح.

حضور الاجتماع

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام

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التشديد على التموين بسرعة صرف مستحقات الغلال الموردة

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديري مديريتي التموين والزراعة ومباحث التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن في تذليل كافة العقبات امام المزارعين وكبار التجار لتوريد القمح للصوامع والشون المحددة وصرف المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد وخلال الإجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشددة لمدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة وإلزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المحددة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

متابعة غلق الورش والمحلات التجارية طبقا للمواعيد الصيفية

كما تطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تستمر حتي 16/ 6 /2022 م، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين، مشيدًا بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة.وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة مواعيد غلق الورش والمحال التجارية وإلزام أصحابها بالمواعيد المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار التنسيق مع مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام لاستخراج التراخيص اللازمة للإعلانات طبقا للقانون وذلك حفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة

استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21 للازالات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و11 فدانا و18 قيراطا بنطاق المحافظة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

التنسيق بين الأجهزة بتنفيذ الإزالة

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 39 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 11 فدانا و18 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأشار المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

تنفيذ المرحلة الثانية من الموجى 21 للإزالة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدِ على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و63 فدانا و1 قيراط بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة

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