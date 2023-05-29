الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تنفيذى الشرقية يناقش ملفي توريد القمح والموجة 21 لازالة التعديات

تنفيذى الشرقية يناقش
تنفيذى الشرقية يناقش ملفي توريد القمح،فيتو

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن معدلات توريد القمح لهذا العام للصوامع والشون المخصصة لذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرًا إلى ان إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 497239 طن و428 كجم بنسبة تتخطي الـ 93% من المستهدف لتظل محافظة الشرقية اولي المحافظات على مستوي الجمهورية في إنتاج وتوريد محصول القمح.

نائب محافظ الشرقية تتابع قرارات التخصيص بوحدة شوبك بسطة

حضور الاجتماع 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ  واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة  وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام

-إعلانات-

التشديد على التموين بسرعة صرف مستحقات الغلال الموردة 

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديري مديريتي التموين والزراعة ومباحث التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن في تذليل كافة العقبات امام المزارعين وكبار التجار لتوريد القمح للصوامع والشون المحددة وصرف المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد وخلال الإجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشددة لمدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة وإلزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المحددة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

متابعة غلق الورش والمحلات التجارية طبقا للمواعيد الصيفية

كما تطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تستمر حتي 16/ 6 /2022 م، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين، مشيدًا بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة.وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة مواعيد غلق الورش والمحال التجارية وإلزام أصحابها بالمواعيد المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار التنسيق مع مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام لاستخراج التراخيص اللازمة للإعلانات طبقا للقانون وذلك حفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة

استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21 للازالات 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و11 فدانا و18 قيراطا بنطاق المحافظة  تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

التنسيق بين الأجهزة بتنفيذ الإزالة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 39 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 11 فدانا و18 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأشار المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لبحث مشكلات رصف طريق أبو حماد الحلمية

تنفيذ المرحلة الثانية من الموجى 21 للإزالة 

أعلن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدِ على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و63 فدانا و1 قيراط بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

معدلات توريد القمح المحافظة تسير بصورة طبيعية محافظة الشرقية الاولى على مستوى الجمهورية المهندسة لبنى عبدالعزير نائب المحافظ سعد الفرماوى الخبير الوطنى العميد احمد مهدلى نائب المستشار العسكرى رؤساء المراكز والمدن

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لبحث مشكلات رصف طريق أبو حماد الحلمية

نائب محافظ الشرقية تتابع قرارات التخصيص بوحدة شوبك بسطة

محافظ الشرقية: بحث المشكلات الواردة بالمواقع والصحف الإلكترونية

محافظ الشرقية يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

ارتفاع عدد مصابي حريق جهاز مدينة 15 مايو لـ 21 شخصًا

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

تقرير مكسيكي: أوسوريو ومدرب منتخب مصر على أعتاب كلوب أمريكا

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

اللقطات الأولى لحريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

أكبر الدول المسيطرة على أدوات الديون الأمريكية ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

المزيد
الجريدة الرسمية