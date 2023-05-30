علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إنه حتى نتمكن من تربية الأبناء بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن التربية أمر مهم وأصبحت صعبة الآن، وهى الملجأ الوحيد الآن لمواجهة العوالم الافتراضية.

الطريقة الأمثل لتربية الأولاد

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "تلاقى الولد النهارده قاعد على اللاب توب، وعايش فى العالم الافتراضى، وأنا عاوز أعلمه وأربيه، وده اللى بنقوله للناس يا جماعة زيادة النسل مدمر، والمؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف".

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واستكمل: "حديث سيدنا النبي (تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة)، كان بيقولها للمؤمن القوى، وقال أيضا وهو يحذرنا من الحالة التى نعيشها لما قال له الصحابة (ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟)، فقال (بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل)، والنبي كره إننا نكون كتير كغثاء السيل، وحذرنا إننا نكون كده".

كل الأديان السماوية وغير السماوية تدعو إلى الأخلاق

وفي سياق متصل قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إن الحقيقة كل الأديان السماوية وغير السماوية تدعو إلى الأخلاق، لافتا إلى أن الأمم المتحدة في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وذلك فى الثمانينات وأطلقت عليها "الأخلاق النشطة".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الأمم المتحدة قالت إن الأديان كلها متفقة على 11 خلق وقيمة أخلاقية، واعتبرتها مساحة اتفاق البشر سواء فى الإسلام والمسيحية واليهودية وغيرها، مثل الصدق وخلافه".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، منهم 300 آية فى الشريعة كلها، لافتا إلى أن هناك 60000 حديث فى الشريعة منهم 2000 حديث فى الريعة، والباقى فى القرآن والسنة عن الأخلاق.



وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "95% من القرآن والأحاديث والسنة تتحدث عن الأخلاق و5% فقط هم حديث عن الشريعة والعبادة، يبقى الديانة دى تدعو للأخلاق، سيدنا النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، شوف الدين والشريعة فى القرآن والسنة 5% والباقى 95% أخلاق".