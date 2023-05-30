تحرير المواطن السعودي المختطف بلبنان والقبض على الجناة

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من تحرير المواطن السعودي الذي كان خُطف في لبنان والقبض على خاطفيه بحسب ما صرح به قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

سعودى فى لبنان

وكانت صحيفة "عكاظ"، قد أفادت بأن المواطن السعودي كان قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير وآخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة الى منطقة التفاوض لاستلام الفدية.

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الجيش اللبناني

وأفادت معلومات لقناة "LBC" بأن "وحدات من الجيش اللبناني تقوم بمداهمات واسعة على خلفية خطف السعودي في حي الشراونة - بعلبك.

جدير بالذكر أن اختطاف سعودي في لبنان، أثيرت حالة من الجدل بعد خطف المواطن السعودي م. الماجد، فجر السبت الماضي، من طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وبحسب المعلومات فإن المواطن يعمل لمصلحة الخطوط الجوية السعودية، وكان يقود سيارة من نوع "جراند شيروكي" عليها لوحة لبنانية ومسجلة باسمه، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية مالية قدرها 400 ألف دولار.

وزير الداخلية اللبناني

وفي أول معلومات رسمية، كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، تغريدة جاء فيها، "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد بخاري، ودائمًا وبيد من حديد نعمل على تحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان، وما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا".

سفير السعودية لدى لبنان

ولوحظ أن سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري أعاد تغريدة الوزير عبر حسابه على "تويتر". كذلك صدر قبل قليل بيان من السفارة السعودية جاء فيه "تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 8 ذو القعدة 1444 هجري الموافق 28 مايو 2023م". ونقلت معلومات بأن تعليمات صدرت لموظفي السفارة السعودية بعدم الخروج إلى الشارع.

الخطوط الجوية السعودية

بدورها كتبت هيئة "مجلس التنفيذيين اللبنانيين" على "تويتر" أيضًا أن "مرور 48 ساعة على اختطاف موظف الخطوط العربية السعودية ليس ضربة لكل الآمال التي علقت على استفادة لبنان من التفاهمات الإقليمية التي أعلنت أخيرًا وحسب، بل هو ضربة للموسم السياحي اللبناني الواعد، ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مدعوة إلى كشف ملابسات القضية وتحرير المخطوف واعتقال الفاعلين".

وشوهد المواطن السعودي المخطوف للمرة الأخيرة قرب مركز "البيال" في الوسط التجاري حيث يقيم في لبنان، وتشير المعلومات إلى أنه خطف فجرًا مع سيارته بعد مراقبته وأثناء توجهه إلى منزله في عرمون جنوب بيروت، وبعدما أوهمه الخاطفون أنهم يتبعون لأحد الأجهزة الأمنية. ورصد هاتف المخطوف في ثلاثة مواقع، وتبين أن إحدى المكالمات التي وصلته مصدرها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

اختطاف مواطن سعودي في لبنان

من ردود الفعل غرّد الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على "تويتر"، "ندين بشدة اختطاف المواطن السعودي، ونشد على أيدي القوى الأمنية التي تعمل على تحريره وإعادته سالمًا في أسرع وقت، ونطالب بإنزال أشد العقاب بالخاطفين ليكونوا عبرة لمن اعتبر، واتخاذ كل الاجراءات المناسبة لإعطاء رسالة لكل الزائرين من العرب والأجانب بأن لبنان بلد آمن لكل من يقصده".

حظر سفر السعوديين إلي لبنان

ويعول لبنان على قرار سعودي يلغي حظر السفر إليه بعد أجواء التفاؤل التي أعقبت "قمة جدة" منتصف مايو الجاري، وما تركته من ارتياح على صعيد الانفراجات في العلاقات العربية - العربية.