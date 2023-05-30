الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيتو

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل مفاداه هل يمكن خلط أموال الزوج والزوجة، وحكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.

حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الأصل فى الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية للزوجين، فالذمة المالية لكل منهما مستقلة، ولا يحق لأحد أن يقهر أحدهما للسيطرة على أموال الأخر، إلا برضاه، ولا يحق للزوج أن يأخذ من أموال الزوجة إلا برضاها وتكون نفسها راضية"

-إعلانات-

هل يجوز رد الهدايا للزوج بعد الطلاق

وفي سياق متصل أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل هل يجوز أن يأخذ الزوج كل الهدايا التى أحضرها منذ الخطوبة فى حال الطلاق؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس": "طبعا فى الحالة دى إنهم خلاص هيتراضوا على الطلاق، فمهم يتراضوا على الحقوق، ومهم جدا إننا ننبه إن الزوجية مانع فى الرجوع فى الهدية، يعى الهدايا اللى جابها بعد كتب الكتاب والزواج لا ترجع إلى الزوج، لأنها أصبحت زوجة، وفى حال وجود مشاكل بينهما ممكن يجوا لنا فى دار الإفتاء أو فرعها فى الصعيد وإحنا نساعدهم ونوصل معاهم إن شاء الله لحل".
 

حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده بعد الطلاق
 

وفي سياق متصل قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع أمرنا ببر الوالدين، وهناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية، تحثنا على هذا بشكل كبير، لافتا إلى أن العلاقة بين الأب أو الأم فلم ترد فيها نصوص كثيرة لأنها الأكثر حرصا على أن يكون أولادهما على أفضل حال.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس: “الاب الطبيعى والام الطبيعة هما اللى بيراعوا أولادهم دون الحاجة لنصوص شرعية، لكن فى حالات ممكن تلاقى الأب بيكره أولاده ولا يصرف عليهم، ودول فى خلل عقلى”.

وتابع:"تلاقى الأب لا ينفق على أولاده ويكون ميسور الحال ولا يصرف على أولاده، ويجبر الأم على رفع قضية، هنا فى خلل يجب تداركه، سواء نفسى أو بطريقة أخرى دول مسئوليته وهيتحاسب عليهم يوم القيامة وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول)".

txt

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

txt

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دار الإفتاء خلط أموال الزوج والزوجة حصول الزوج على راتب الزوجة حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل هل يجوز رد الهدايا للزوج بعد الطلاق حكم الاب الذى لا ينفق على أولاده بعد الطلاق الشيخ أحمد وسام

مواد متعلقة

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

مفتي الجمهورية: الفتوى الشاذة وغير المنضبطة لا تقل في خطورتها عن كل ما يدمر المجتمعات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

أحمد ريان يعتذر للاعب الأهلي هاتفيا

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

الزمالك يرد على أنباء هروب أوسوريو

Advertisements

منوعات

المزيد

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في منتصف التعاملات

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

المزيد
الجريدة الرسمية