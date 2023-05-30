ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل مفاداه هل يمكن خلط أموال الزوج والزوجة، وحكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.

حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الأصل فى الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية للزوجين، فالذمة المالية لكل منهما مستقلة، ولا يحق لأحد أن يقهر أحدهما للسيطرة على أموال الأخر، إلا برضاه، ولا يحق للزوج أن يأخذ من أموال الزوجة إلا برضاها وتكون نفسها راضية"

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هل يجوز رد الهدايا للزوج بعد الطلاق

وفي سياق متصل أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل هل يجوز أن يأخذ الزوج كل الهدايا التى أحضرها منذ الخطوبة فى حال الطلاق؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس": "طبعا فى الحالة دى إنهم خلاص هيتراضوا على الطلاق، فمهم يتراضوا على الحقوق، ومهم جدا إننا ننبه إن الزوجية مانع فى الرجوع فى الهدية، يعى الهدايا اللى جابها بعد كتب الكتاب والزواج لا ترجع إلى الزوج، لأنها أصبحت زوجة، وفى حال وجود مشاكل بينهما ممكن يجوا لنا فى دار الإفتاء أو فرعها فى الصعيد وإحنا نساعدهم ونوصل معاهم إن شاء الله لحل".



حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده بعد الطلاق



وفي سياق متصل قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع أمرنا ببر الوالدين، وهناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية، تحثنا على هذا بشكل كبير، لافتا إلى أن العلاقة بين الأب أو الأم فلم ترد فيها نصوص كثيرة لأنها الأكثر حرصا على أن يكون أولادهما على أفضل حال.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس: “الاب الطبيعى والام الطبيعة هما اللى بيراعوا أولادهم دون الحاجة لنصوص شرعية، لكن فى حالات ممكن تلاقى الأب بيكره أولاده ولا يصرف عليهم، ودول فى خلل عقلى”.

وتابع:"تلاقى الأب لا ينفق على أولاده ويكون ميسور الحال ولا يصرف على أولاده، ويجبر الأم على رفع قضية، هنا فى خلل يجب تداركه، سواء نفسى أو بطريقة أخرى دول مسئوليته وهيتحاسب عليهم يوم القيامة وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول)".