ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك حكمة من تشريع الميراث كما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولذا وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن مرد الأمر كله لله، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بشئ فإنه يأمرنا بالخير.



أحكام الميراث

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "العقل البشرى لا يتوافق على شئ فى فريق يقولك المرأة لا يحق لها أنت ترث، وفى فريق تانى يقولك لأ المرأة مظلومة فى حقها، ويجب المساواة، فأفكارنا كلنا من نابع أنفسنا ووجهات النظر والثقافة فقط، فعلينا أن نتبع الأمر الإلهي فقط هو الذى خلق الذكر والإنثى، فهو العدل والعليم ببواطن الأمور وظواهرها، فعلينا اتباعه حتى تستقيم حياتنا".



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واستكمل: "لاقى حد يقولك ليهخ المرأة تورث، إزاى أورث فلوسى ومالى إلى ناس غريبة عنى، لأن بنته تزوجت راجل تانى وبالتالى فعياله ليس من عائلته، فتلاقى ممكن الأب نفسه هو اللى يحرم بنته من الميراث، فكل دى أمور جاهلية وقطع للأرحام واعتراض على أمر الله، إحنا فى حاجة غريبة تلاقى الزوج زعلان إن مراته لم ترث، وفى نفس الوقت يحرم أخته من الميراث".

تغيير نظام المواريث

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية: لما أن المال ما تميل إليه النفس، وتقوم الصراعات بين الشعوب والأمم على فكرة التملك والحيازة، أراد الله سبحانه وتعالي أن يبين لنا كيف ينتقل المال من إنسان ميت إلى حى بعده، كيف تقسم هذه الأموال؟، لافتا إلى أنه لو كان الأمر متروكا لحصل عليه القوى وترك الضعيف، وهذا غير معقول فى الشرع الشريف.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس": "الشرع الشريف جاء ليضبط الحقوق والتعاملات بين الناس، والمال له أهمية كبيرة فى الحياة، أراد الحق تبارك وتعالى أن يتولى هو أمور القسمة، فى كتابه العزيز، ولذلك لم نجد بابا فى الفقه مشروحا مفصلا كما وجدنا باب المواريث، يعنى الحق تبارك وتعالى يتحدث عن ميراث الأبناء والأبوين والأخوه والزوجة وكله، لدرجة أنه يتحدث عن الربع والنصف والثلث، وما إلى ذلك من الأنصبة الدقيقة".

أحكام باب المواريث

واستكمل: "كثير من الناس من يظن إذا أعمل عقله سيستطيع أن يبدع أكثر مما قاله سبحانه وتعالى فى المواريث، فتجد من يريد زيادة حق الزوجة أو الأخت أو خلافه، لكن هذا للأسف مفهوم خاطئ لأنه لا يعرف مفهوم الآلة وحقها إلا صانعها، والإنسان آلة الله فالله هو الذى صنعه ويعرف كيف يعيش، فإذا ما رسم الله منهج، فى المواريث، ثم يأتى من يظن إنه عبقرى ذو عقل رشيد يستطيع أن يعدل فى هذا، ويقول فلانة دى صعبانة على المفروض نزود لها حقها ونصيبها، أو فلان ده مسكين، هذا يدخل لا يستطيع أن يدخل فى إدارة الآلة التى صنعها الله".