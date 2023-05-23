الأربعاء 24 مايو 2023
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دين ودنيا

هل يجوز أن يأخذ الزوج كل الهدايا التي أحضرها منذ الخطوبة في حال الطلاق؟

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،فيتو

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل هل يجوز أن يأخذ الزوج كل الهدايا التى أحضرها منذ الخطوبة فى حال الطلاق؟.

 هل يجوز رد الهدايا للزوج بعد الطلاق

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس": "طبعا فى الحالة دى إنهم خلاص هيتراضوا على الطلاق، فمهم يتراضوا على الحقوق، ومهم جدا إننا ننبه إن الزوجية مانع فى الرجوع فى الهدية، يعى الهدايا اللى جابها بعد كتب الكتاب والزواج لا ترجع إلى الزوج، لأنها أصبحت زوجة، وفى حال وجود مشاكل بينهما ممكن يجوا لنا فى دار الإفتاء أو فرعها فى الصعيد وإحنا نساعدهم ونوصل معاهم إن شاء الله لحل".
 

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أحكام فسخ الخطبة
 

ومن جانبها تلقت دار الإفتاء في وقت سابق سؤال يقول فيه صاحبه"ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها"، وجاء رد الدار على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي كالتالي:

إنَّ الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كلّ ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة النَّاس بأن يُقدّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

حكم رد الشبكة عند فسخ الخطوبة


فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

حكم رد الهدايا عند فسخ الخطوبة

أما الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: [والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها] اهـ. فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ فلا تُستَرَدّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

وعليه: فإنَّه ليس للخاطب على السائلة إرجاع الأموال التي صُرِفت، ولا الأقمشة التي صارت ألبسة مستهلكة.

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رد حاسم من أمين الفتوى على حقيقة تحريم المخدرات في القرآن الكريم

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الخطوات والأوراق القانونية لاسترجاع الشبكة حال فسخ الخطوبة (إنفوجراف )

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