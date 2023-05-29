هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى رده على سؤال هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما تقع العواصف والرياح: "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا"، لافتا إلى الله سبحانه وتعالى طمأن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال فى كتابه العزيز: " وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم".

دعاء الرياح

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "كمان ربنا طمأن نبيه على أمته وقال فى كتابه العزيز: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)، وعلينا دائما أن ننظر إلى الجانب المشرق، وسيدنا النبى كان يدعو أثناء الرياح ويقول: (اللهم أسالك خيرها وخير ما فيه وخير ما أرسلت به)".

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واستكمل: "طالما دعا سيدنا النبي فى مثل هذا الموطن يبقى لعله ينتظر رحمة من الله، ما الرياح دى لواقح للزرع وده خير، وممكن باب الرحمة يفتح فلازم ندعى أثناء الرياح".

دعاء الرياح مكتوب

ومن جانبها حرصت دار الإفتاء على توضيح دعاء الرياح، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” وكتبت الدار:"دعاء الرياح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه".

وفي سياق متصل نشرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الدعاء المستحب أن يُقال مع الرياح، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها محافظات مصر، مع زيادة في سرعة الرياح المحملة بالأتربة، وصلت لحد العواصف الترابية.

وكتبت دار الإفتاء المصرية تغريدة على تويتر "دعاء الرياح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه".

وكانت دار الإفتاء المصرية أوردت في تدويناتها على الفيس بوك أن على المسلم الدعاء عند الشعور بالخوف من الريح والرعد، في ظل ظروف حالة الجو المتقلبة التي تشهدها مصر من عواصف ترابية وأمطار.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان إذا عصفت الرياح كان له دعاء مأثور، كما شملت السنة النبوية على أحاديث عديدة تضمنت أدعية ووصف لحال النبى عند هبوب الرياح، ومنها: " اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

دعاء الرسول عن الرياح

كما أوردت دار الإفتاء أدعية أخرى خاصة بقدوم الرياح، ومنها ما رواه الإمام أبو داود فى سننه وابن ماجه فى سننه بإسناد حسن من حديث أبى هريرة قال: "سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من رَوْح الله تعالى، تأتى بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها"، وكلمة رَوْح الله، بفتح الراء، وصفها العلماء: بأنها من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.

وفي حديث آخر عن ابن عباس رضى الله عنه، أن رجلًا لعن الريح عند النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تلعنوا الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجَعت اللعنة عليه".