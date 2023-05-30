طريقة عمل كباب الحلة وصفة سريعة وقيمتها الغذائية عالية

طريقة عمل كباب الحلة، أكلة مصرية يعشقها الكثيرون، وطريقة عمل كباب الحلة، من الطرق سريعة التحضير، وسهلة أيضًا، وطريقة عمل كباب الحلة من الوصفات التي تصلح للتقديم في العزومات والحفلات، إلى جانب أن كباب الحلة قيمته الغذائية عالية، ويطلق على كباب الحلة أيضًا "اليخني"، واللحمة بالبصل.

كباب الحلة المصري

لحمة بالبصل

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل كباب الحلة، بخطوات بسيطة، وطعم مميز ولذيذ، سيبهر كل أفراد أسرتك.

مكونات كباب الحلة:

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نصف كيلو لحم بتلو مكعبات

2 بصله متوسطة الحجم

3 فصوص ثوم

2 م ك صلصه طماطم

2 فلفل اخضر

3 اكواب شوربه لحم

1 ملعقة صغيره فلفل اسود

قليل من الفلفل الأحمر

نصف ليمونه

ملح

2 ملعقة كبيرة سمن ويمكن استبداله بزيت الزيتون

طريقة عمل كباب الحلة:

يقطع اللحم الى قطع متوسطه ويتبل بالملح والفلفل.

يقطع بعد ذلك البصل والثوم والفلفل الملون الى مربعات، ويقلب الكل جيدا فى وعاء، ويضاف إليهم قطرات الليمون، ويترك حوالى نصف ساعه فى الثلاجه حتى يتشرب التتبيله والبصل والثوم.

فى هذا الوقت نأتى بمقلاه كبيره يقلى الفلفل فى ملعقه سمن او زيت زيتون، ثم يصب عليها اللحم المتبل، وعلى نار عاليه يقلب من جميع الجهات بدون غطاء.

بعد ان يحمر اللحم نضيف إليه الصلصه، ونقلب، ثم نضيف الشوربه وتغطى المقلاه لمده حوالى نصف ساعة.

ينقل بعد ذلك كباب الحلة فى برام فخار، ويوضع بالفرن حتى يتم نضجه وبألف هنا.

شرائح اللحمة السريعة بالبطاطس

بطاطس باللحم

وتقدم الشيف ريمو أكلة اخرى سريعة باللحمة أيضا، كما أن قيمتها الغذائية عالية؛ إلى جانب طعمها اللذيذ؛ وهي اللحم والبطاطس والبصل والطماطم.

المكونات:

نصف كيلو لحم

ملح

فلفل أسود

كوب كبير ماء

حوالى ربع كيلو بصل أورمه

4 ثوم فصوص

3 حبات طماطم

ملعقة صغيرة جنزبيل طازج مبشور

ملعقة كبيرة سمن او زبده

حوالى 3 حبات بطاطس كبيره مقطعه مربعات

الطريقة:

يقدح السمن او الزبده ويحمر فيهم البصل حتى يأخذ لون ذهبى، ثم يضاف الثوم والجنزبيل ويقلب تقليبتين.

يضاف بعد ذلك اللحم ويحمر على الوجهين، ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

نضيف الطماطم ونتركها تغلي قليلان ثم نضيف البطاطس وكوب كبير من الماء.

تترك حتى تمام الطهي.

وبألف هنا