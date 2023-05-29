طريقة عمل البصارة، وجبة غداء أقل من 50 جنيها لآخر الشهر

طريقة عمل البصارة، من الأكلات المصرية القديمة التي تورثناها عن الأجداد، ولا زال الكثيرين يعشقون طعمها، ولازالت كل زوجة جديدة تحاول تعلم طريقة عمل البصارة بنفسها، خاصة أن طريقة عمل البصارة من الطرق سهلة التحضير، والموفرة بشكل كبير في الميزانية، فأكلة البصارة التي كفي أسرة كاملة يصل عدد أفرادها إلى 5 أفراد؛ لن يتجاوز تكلفتها الـ50 جنيه، فهي لا تحتاج سوى حوالي نصف كيلو من الفول المدشوش وبعض الخضروات الطازجة فقط.

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ويرجع تاريخ البصارة إلى المصريين القدماء، ويمكنك تعلم طريقة عمل البصارة بكل سهولة، وتقديمها لأفراد أسرتك؛ للتوفير في الميزانية من جهة، ولأنها قيمتها الغذائية عالية، ومفيدة للصحة، من جهة أخرى، فهي تتكون من الفول والخضروات الخضراء، وكلها مواد مفيدة للصحة.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البصارة على أصولها، وهي من الأكلات المصرية الشعبية، والتي ترجع أصولها إلى قدماء المصريين، والتي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، كما أن تكلفتها محدودة، وسهلة التحضير.

مكونات عمل البصارة:

البصارة

نصف كيلو فول مدشوش

حزمتين بقدونس

حزمتين كسبره خضراء

ملح - فلفل اسود - رشه شطه - ملعقه صغيره كمون - ملعقه صغيره كسبرة جافة

فلفل أخضر حار

3 بصلات

8 فوص ثوم

حوالى كوب إلا ربع زيت

طريقة عمل البصارة:

ينقع الفول المدشوش حوالى ساعة، ثم يسلق في ماء، ويراعى إزالة الرغوة البيضاء من على الوجه، ثم نضيف بصلة، و4 فصوص ثوم، والبقدونس المفروم، وحزمه كسبرة خضراء، ويتبل بالملح والفلفل والشطه والكمون.

تقطع البصلتين الباقيتين إلى جوانح وتقلى فى الزيت ثم تنشل، ثم يدق باقى الثوم مع حزمه كسبرة والفلفل الأخضر.

يضرب الفول المدشوش بالخلاط جيدا ونعيده إلى الوعاء ونضيف إليه التقلية ( الثوم مع الكسبرة )، ويقلب حتى يغلظ قوامه ويكون متوسط.

توضع فى أطباق التقديم، وتزين بالبصل المقلي.

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طريقة عمل الفولية الخضراء

الفولة الخضراء

كذلك تقدم الشيف ريمو، طريقة عمل الفولية الخضراء؛ وهي من الوصفات الموفرة، على أد الإيد من مطبخ الجدات، ومن الفول أيضا.

مكونات عمل الفولية الخضراء

نص كيلو فول أخضر او يمكنكم عملها بالفول المدشوش ( من غير قشر ومقسوم نصين ومنقوع فى الماء ليله كاملة)

3حزمة كزبرة خضراء

3 حزمه سلق

ملعقتين كزبره جافة

نصف لتر شوربة

ملح وفلفل وشطة

بصلة كبيرة مخرطه مربعات صغيرة

رأس ثوم مهروسه مع فلفل أخضر

نصف كوب أرز

ملعقتين كبار زيت او سمن

عصير ليمونة

طريقة عمل الفولية الخضراء:

يسلق الفول فى الشوربه ( او مكعبين مرقه مع نصف لتر ماء ) وقبل تمام طهيه نضيف الأرز ونحركه بواسطه ملعقه خشبية.

نقوم بتقطيف اوراق السلق اما الأعواد تقطع قطع صغيره وتتبل وتدعك بالملح والفلفل وتضاف للشوربة.

يضرب ورق السلق فى الخلاط ويصفى ونترك السلق الموجود داخل المصفاه اما السلق الذى خرج من المصفاه فيضاف الى الوعاء.

تعمل التقليه بأن نحمر الثوم المهروس مع فلفل اخضر جيدا ونضربه فى الكبه مع الكسبره السلق المتبقى فى المصفاه من تصفيه السلق ونقليه فى السمن او الزيت حتى يحمر ويؤخذ نصفه ويقلب مع الفوليه والنصف الآخر يضاف على وجه كل طبق بعد الغرف.

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