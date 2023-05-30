بعد جلسة عبد الحفيظ، بيرسي تاو يوافق على تجديد عقده والسماح برحيله في حالة واحدة

الأهلي، كشف الإعلامي محمد شبانة، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقد جلسة مؤخرًا مع بيرسي تاو جناح الفريق، بعدما تلقى عروض عديدة من فرق أوروبية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد الإبقاء على بيرسي تاو وتمديد عقده، واللاعب رحب بالبقاء داخل الأهلي بعدما استعاد مستواه".

وأضاف: "بيرسي تاو أبدى سعادته بالبقاء في الأهلي، ورحيله سيكون حال وصول عرض جيد من أوروبا، لكن الجلسة انتهت بين عبد الحفيظ واللاعب بموافقته على تمديد عقده".

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تطورات صفقة لاعب فيوتشر

وواصل: "محمد رضا بوبو مرشح وبقوة للانتقال إلى الأهلي، وهو من اللاعبين المطلوبين من جانب مارسيل كولر الذي أبدى إعجابًا بقدراته".

وزاد: "هناك أحد العروض الإماراتية لضم بوبو، لكن اللاعب يريد الأهلي، وتم إبلاغ اللاعب من جانب إدارة ناديه بعدم وصول أي عروض رسمية من جانب مسؤولي الأهلي لضمه".

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مصير بيرسي تاو لاعب الفريق، من العروض التي انهالت عليه مؤخرًا للرحيل عن القلعة الحمراء، حيث أكد أن اللاعب وافق على الاستمرار مع المارد الأحمر، وصرف النظر عن العروض الاحترافية التي وصلت إليه مؤخرًا.

وتابع المصدر: بيرسي تاو أكد لإدارة الأهلي أنه يرغب في التجديد للنادي للتأكيد على قراره بعدم الرحيل واطمئنان الجماهير بعد كافة الأنباء التي تؤكد رحيله عن المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية".

فيما انهالت العروض على بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال موقع فوتو سبور التركي إن هناك مندوبًا من نادي طرابزون سبور التركي ذهب إلى تونس خلال مباراة الترجي أمام النادي الأهلي لمتابعة اللاعب محمد علي بن رمضان نجم الفريق التونسي، ولكن الذي لفت أنظاره هو بيرسي تاو الذي سجل هدفين آنذاك.

وذكر الموقع التركي أن طرابزون سبور التركي سيلقي منافسة شرسة في التعاقد مع بيرسي تاو، وأن هناك كل من الهلال السعودي وأندرلخت البلجيكي وبروندبي الدنماركي مهتمين بالتعاقد مع النجم الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الموقع التركي فوتو سبور أن بيرسي تاو حتي الأن لم يجدد تعاقده مع الأهلي ومن المرجح يرحل عقب نهاية أمم أفريقيا.

بيرسي تاو جناح النادي الأهلي، فيتو

رد بيرسي تاو على موقفه من الرحيل عن الأهلي

قالت مصادر داخل الأهلي إن بيرسي تاو أبلغ مسؤولي الأهلي بعدم صحة التقارير التي أشارت إلى رغبته في العودة إلى الاحتراف الأوروبي الموسم القادم.

أضافت: بيرسي تاو أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الاستمرار داخل صفوف الفريق رغبة منه في تحقيق مزيد من البطولات.

الجنوب إفريقي أكد أيضًا عند استفسار مسؤولي الأهلي منه عن حقيقة وجود عروض خارجية إنه يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق في ظل العلاقة القوية التي تربطه بمارسيل كولر.

تدعيم هجوم الفريق في ميركاتو الصيف

ومن جانبه رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعاقد مع أي مهاجم محلي لتدعيم هجوم الفريق في ميركاتو الصيف القادم.

وقالت مصادر: كولر أكد أن الأهلي سبق له التعاقد مع حسام حسن قادمًا من سموحة وشادي حسين قادمًا من سيراميكا كليوباترا ولم يكتب لهما النجاح مع الفريق ومن ثم رفض فكرة ضم أي مهاجم بالدوري المصري لتدعيم هجوم الأهلي وتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.