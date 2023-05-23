جماهير الأحمر تحفز لاعبيها أمام إنبي: الدوري يا أهلي (فيديو)

الأهلي أمام إنبي، هتفت جماهير الأهلي للاعبيها في المباراة التي تقام أمام فريق إنبي ، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وهتفت جماهير الأهلي: "الدوري يا أهلي".

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تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

وجاء تشكيل الأهلي أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، متولي

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف

تشكيل إنبي أمام الأهلي في الدوري المصري

فيما يلعب فريق إنبي مباراة الأهلي بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، علي فوزي، مودي ناصر.

خط الوسط: مروان داود، أحمد صبيحة، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كبو، أحمد أوفا.

الأهلي يسعى إلى تعزيز الصدارة أمام إنبى

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام إنبى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 56 وتعزيز صدراته لجدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 53 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة حيث فاز 16 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

إنبي يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق إنبى بقيادة مدربه تامر مصطفى مباراة اليوم أمام الأهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 39 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز التاسع برصيد 36 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في ست وخسر في 12 وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفا.

40 مباراة جمعت الأهلي وإنبي بالدوري

والتقى الأهلي وإنبي في 40 مباراة ببطولة الدوري الممتاز حيث فاز الفريق الأحمر في 29 مباراة، وتعادل الفريقان في 7 مباريات، بينما فاز الفريق البترولى بـ4 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلى 76 هدفًا في شباك إنبى بينما سجل لاعبو إنبى 35 هدفًا في شباك الأهلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلي مع إنبي في 7 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 4 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهة الأهلي وإنبي إلى موسم 2012-2013 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 1/5 سجل خماسية الأهلي كل من محمد بركات هدفين وأحمد شكري والسيد حمدي ووليد سليمان لكل لاعب هدف بينما سجل هدف إنبي الوحيد أحمد رؤوف لاعب إنبي والأهلي السابق.

وأول مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لعام 2003 وفاز بها الأهلي بنتيجة 2-1.

وآخر مواجهة جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي فاز بها الأهلى بهدفين نظيفين.

ويعد محمد بركات ومحمد أبو تريكة نجوم القلعة الحمراء السابقين، الأكثر تسجيلا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف لكل لاعب.

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