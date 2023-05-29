الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد العلني

تطرح وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (٥) محلات تجارية و(۱) صيدلية بمساحات تتراوح من ١٥م٢ إلى ٤٥م٢ بالسوق التجاري بالقطعة رقم (۱/۲) بالمجاورة رقم (۷۸) بالحي (١١) بمدينة العاشر من رمضان للبيع بالمزاد العلنى.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر كراسة الشروط والمواصفات والتي تطلب من مقر الجهاز وهذا نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتان وتسعة وتسعون جنيها، لكل محل أو الصيدلية وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق ١٤ – ٦ – ٢٠٢٣.

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وعلى مستوى شروط دخول المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، يتم سداد تأمين دخول المزاد، 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية، ويتم استكمال سداد نسبة 25% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، وبالنسبة للمحال التجارية أن يتم سداد تأمين دخول المزاد، مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجارى، ويتم استكمال سداد نسبة 10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسى بها المزاد فور انتهاء المزاد + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

طريقة وأنظمة السداد

والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

إعفاء 80 % من غرامات التأخير حال سداد كامل مستحقات الوحدات والأراضي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.