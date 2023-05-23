الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

مقترحات التنمية المحلية في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تعرف عليها

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فيتو

ينتظر الكثير من المواطنين مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خاصة أن هناك أكثر من 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمه عند صدور قانون التصالح لمخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والذي ظهر به بعض السلبيات التي أدت إلى تعديله.


مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، ما زال حبيس الأدراج في انتظار الموافقات لإقراره في الجلسة العامة للبرلمان لخروجه إلى النور.


ووفقًا لأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فإن هناك بعض المخالفات التي يصعب إزالتها أو التعامل معها لذلك يجب أن يتم وضعها فى الاعتبار فى مشروع القانون.

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قانون التصالح في مخالفات البناء

وزارة التنمية المحلية كانت من الوزارات التى شاركت فى تقديم مقترحات لتعديل القانون خاصة أنها من الجهات القائمة على تنفيذها.


اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن أنه تم الانتهاء من التعديلات لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتم إرسال التعديلات لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.


وقال وزير التنمية المحلية، إن التعديلات التى تم اقتراحها، جاءت بعد اجتماعات عدة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.


كود حريق مخفض 

ومن ضمن هذه التعديلات، "كود الحريق" والذي لا ينطبق على 80% من المطالب وتم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح.


لم يكن كود الحريق هو العيب الوحيد الذى اقترحت الوزارة تعديله، حيث تمثلت أبرز عيوب قانون التصالح على مخالفات البناء (17) لسنة 2019 فى بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري ( نقابة المهندسين ) ولم يحدد عقوبات على تأخرها.

بعد طول انتظار، موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء بثوبه الجديد

كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

اجتماع رئيس الوزراء

وكان قد  ناقش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف إضافة تيسيرات تساعد على تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا، منحازًا للمواطنين

اجتماع رئيس الوزراء ناقش أيضًا النتائج الإيجابية التي ستترتب على التعديلات، وتضمنت:

1-فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية.

2_ جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.
 

استحداث لجان لنظر التظلمات

3_تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية.

4_تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.

 

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الادارة المحلية بالبرلمان التصالح على مخالفات البناء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهاز التفتيش الفني قانون التصالح علي مخالفات البناء

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