اختبارات جديدة لسيارات كيا سورينتو (تفاصيل)

تجري شركة كيا المتخصصة في صناعة السيارات، العديد من الاختبارات علي سيارات كيا سورينتو في كوريا الجنوبية وتحمل السيارة خلال الاختبارات لوحات تسجيل في ولاية ميشيجان، ويتميز بتمويه لكامل الجسم وحتى عدد من ألواح الجسم المزيفة.



تُظهر سيارات كيا بالواجهة الأمامية مصابيح أمامية عمودية بشكل أكثر وضوحًا من ذي قبل. لا تزال المجموعات مغطاة تحت التمويه ولكن يمكن رؤية العلامات الجانبية البرتقالية وما يبدو أنه أربع عدسات إضاءة مربعة. يشبه هذا التصميم إلى حد كبير المصابيح الأمامية لشقيقتها تيلورايد. يبدو أيضًا أن هناك تصميمًا جديدًا للشبكة وربما بعض التعديلات على شكل المصد.

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كما حصلت سيارات كيا علي المصابيح الخلفية معدلة ولكن لا يمكن إلقاء نظرة واضحة على الرسومات الداخلية التي قد تحصل على بعض التغييرات. الجزء السفلي من الواجهة الخلفية مموه بالكامل ولا يمكن تأكيد ما إذا كانت هناك أي تغييرات بصرية على المصد.



سورينتو الحالية متوفرة في الولايات المتحدة مع مجموعة من أربع محركات وتشمل هذه المحركات، المحرك القياسي بأربع أسطوانات وسعة 2.5 لتر وتصل قوته إلى 191 حصانًا، ونسخة توربينية من هذا المحرك تنتج 281 حصانًا.

حصلت كيا علي المحركات الكهربائية الهجينة بأقل تعديلات أو بدون تعديلات. حاليًا، محرك التوربو سعة 1.6 لتر لديه 227 حصانا و261 حصانا على التوالي في المتغيرات الهجينة والهجينة الكهربائية.

ومن المقرر الكشف عن سيارات كيا في الصيف وإطلاق السوق قبل نهاية العام أمر مرجح للغاية.