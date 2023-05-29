الإثنين 29 مايو 2023
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سيارات

مقارنة تنافسية بين سيارات أودى وبى إم دبليو(فيديو)

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات بى إم دبليو، أعلنت شركة بى إم دبليو منافسة كبري شركات السيارات الألمانية  أودي RS3 التى تنتمى لفئات السيارات السيدان رياضية، من أجل معرفة قدرة تسارع السيارات ومدى سيرهم على الطرق الوعرة.


حصلت سيارات بي إم دبليو M2 على محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر بقوة 460 حصانًا. يُمكِنها هذا الاعداد من التسارع من 0 إلى 96 كم / الساعة في 3.9 ثانية.

زودت أودي RS3  بمحرك التوربيني 2.5 لتر المضمّن ذو الخمس أسطوانات 401 حصانًا ويعمل أيضًا من 0 إلى 96 كم في الساعة في 3.9 ثانية. مقارنة بسيارة بي إم دبليو M2، فإن قوتها منخفضة بمقدار 59 حصانًا. ومع ذلك، فهي أخف وزنًا أيضًا بـ 181 كجم ولديها دفع رباعي. 

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تتفوق أودي RS3 على بي إم دبليو M2، بفضل نظام الدفع الرباعي الذي يستفيد إلى أقصى حد من قوتها. مع تقدم كلتا السيارتين وفوزهما، فإن الشيء الوحيد المتبقي هو مقارنة أوقات الدورات. مرتديًا إطارات ميشلان كب 2، كانت أسرع لفة في بي إم دبليو M2 دقيقة و11.2 ثانية. تمكنت أودي RS3 على إطارات بيريللي بي زيرو تروفيو R من اللفة في دقيقة واحدة و11.9 ثانية.

 

 

 

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