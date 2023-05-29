أخبار مصر اليوم، التعليم تنشر فيديو توضيحيا لشرح طريقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة.. وهيئة الدواء تحذر من فياجرا مغشوشة

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار البارزة في الشأن المحلي خلال الساعات الأخيرة الماضية نستعرضها معكم في السطور التالية:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ اللحوم السودانية لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

وتبلغ كميات اللحوم التى يتم طرحها يوميا ١٥٠٠ رأس ماشية على مستوى الجمهورية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، حيث تقوم وزارة التموين باستيراد العجول السودانية حية ويتم ذبحها فى أبو سمبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.

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وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار اللحوم السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك، ويبلغ سعر الكيلو 195 جنيها .

وتعمل وزارة التموين على زيادة كميات اللحوم السودانية لتلبية احتياجات المواطنين وحتى عيد الاضحى المبارك

وحددت وزارة التموين من 2 إلى 3 كيلو من اللحوم السوداني كحد أقصى لكل مواطن.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة الفيديو التوضيحي الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

نظام البابل شيت بالثانوية العامة 2023

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة الإجابة عن اسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما يتضمن الفيديو شرحا تفصيليا عن الإرشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا دوريا تحذر فيه من وجود عبوات دواء فياجرا مغشوشة بالسوق تشغيلة رقم 3148002.

الفياجرا المغشوشة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة بالسوق لتحذير المواطنين من استخدام العبوات المغشوشة.

كان سوق الدواء المصري شهد زيادة في سعر "فياجرا " 100 مجم للعبوة 4 أقراص من سعر 77 جنيها إلى سعر 100 جنيه، بقيمة 25 جنيها للقرص في الصيدليات.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي وأشتية جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوزراء من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية.

