كييف تطالب بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في الأراضي الروسية المتاخمة لأوكرانيا

دعا مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، في تغريدة عبر "تويتر" لإنشاء منطقة منزوعة السلاح على أراضي المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

إنشاء منطقة منزوعة السلاح في روسيا



وكتب بودولاك في تغريديته: "يجب أن يكون الموضوع الرئيسي لترتيبات ما بعد الحرب، إيجاد ضمانات وصيغة أمان مناسبة بين الجانبين لتجنب تكرار العدوان في المستقبل، تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح تتراوح مساحتها ما بين 100-120 كلم، في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف".

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وشدد على أن "المرحلة الأولى من هذه الترتيبات، يجب أن تتم تحت مراقبة دولية إلزامية".

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريح بودولاك: "هذه التصريحات تظهر الانفصام عن الواقع والطموحات العدوانية".

ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد فلاديمير دجاباروف، في شهر يناير الماضي، إنه لا يمكن لأحد أن يضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، حيث يمكن أن تتحول هذه المناطق إلى معقل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شهر ديسمبر 2022، بان انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال مصدر في وكالة ريا نوفوستي في موسكو، تعليقا على تصريح زيلينسكي، إنه إذا أراد نظام كييف العودة للعام 1991، فلا ينبغي له الحديث عن الحدود، ولكن عن الوضع المحايد وعدم الانحياز، والعلاقات الأخوية بين البلدين التي دمرتها أوكرانيا.

أقر النواب الأوكرانيون، اليوم الإثنين، مشروع عقوبات على إيران، المتهمة بتزويد موسكو أسلحة تستخدمها في غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي يكرس القطيعة بين كييف وطهران.

وقال البرلمان الأوكراني على موقعه إن "هذا القرار يوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مجمل العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران".

أوكرانيا وإيران



وفي وقت سابق، اتهمت طهران الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بانتقاد إيران في محاولة للحصول على مزيد من المساعدات والأسلحة من الغرب في النزاع مع روسيا.

جاء رد وزارة الخارجية الإيرانية على مقطع فيديو نُشر الأربعاء، دعا فيه الرئيس الأوكراني " الشعب الإيراني" إلى ممارسة ضغوط على حكومته للابتعاد عن "الإرهاب الروسي" والتوقف عن إمداد موسكو بالطائرات المسيّرة التي تستخدمها لتنفيذ هجمات على نطاق واسع في أوكرانيا.



مزاعم رئيس أوكرانيا ضد إيران واهية



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنّ "تكرار المزاعم الواهية لرئيس أوكرانيا ضد إيران... يهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية".

وكان الرئيس الأوكراني قال في مقطع الفيديو المترجم بالفارسية، إنّه عندما تضرب طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد 136"، "مهجعًا للطلاب، يموت أشخاص ويندلع حريق ويصل منقذون، ثمّ بعد دقائق، تضرب (مسيّرة) شاهد ثانية لتقتل المنقذين".



إسقاط 60 طائرة



وبعد سلسلة من عمليات القصف الليلية، أعلنت أوكرانيا أنّها أسقطت حوالي 60 طائرة من دون طيّار من طراز "شاهد" خلال ليلتي الخميس والجمعة.

وقال زيلينسكي في الفيديو الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران "طائراتكم شاهد التي تُرهب الشعب الأوكراني كلّ ليلة تعني أنّ الشعب الإيراني يتمّ دفعه أكثر فأكثر إلى الجانب المظلم من التاريخ".

يذكر أن إيران نفت في بادئ الأمر إمداد روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد، لكنها قالت لاحقا إنها زودتها بعدد محدود منها قبل بدء الصراع الأوكراني.

وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في هجمات روسيا على المدن والبنية التحتية.

وعززت روسيا تعاونها العسكري مع إيران منذ بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. وأقرت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لكن موسكو تسعى الآن لتعزيز إنتاجها من تلك الطائرات.

