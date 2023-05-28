الكرملين: روسيا تواجه حربا على جميع الجبهات في الوقت الراهن

أعلن الكرملين، في البيان الصادر عنه اليوم الأحد، أن روسيا تواجه في الوقت الراهن حربا على جميع الجبهات.



حرب من جميع الجهات



ومن جانبه قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من الضروري أن تحافظ روسيا على رصانة التفكير والقوة.

وتابع:" هناك حرب مستمرة تجري ضدنا، وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".

وشدد المتحدث باسم "الكرملين" على أن خصوم روسيا يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا.. وتابع قائلا "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، دول الغرب من خطورة إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا، واصفا ذلك بأنها تلعب بالنار.

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إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا



وذكر وزير الخارجية الروسي، أن إرسال مقاتلات إف 16 لأوكرانيا، تصعيد غير مقبول تقوده أمريكا وبريطانيا والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي التي تريد "إضعاف روسيا".

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن ستدرب الطيارين الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات إف 16 وذلك تمهيدا لاستخدامها في العمليات القتالية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، إنه يجب تمكين أوكرانيا من الدفاع عن أجوائها ولا تراجع عن ذلك، مضيفا:"سنعمل مع الحلفاء على تكثيف تدريب الوحدات القتالية الأوكرانية".

وتابع:"سنوفر كل الذخائر الضرورية لمساعدة أوكرانيا في الهجوم المضاد وسنواصل تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها".

وأعربت دول أوروبا عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16، وذلك بعد تدريب المقاتلين على استخدامها.

ويأتي ذلك في ظل التساؤلات العديدة التي تدور على مدار الأيام الماضية، طرحها الزخم الذي صاحب الإعلان الأمريكي عن إرسال المقاتلة النفاثة "إف- 16 " لأوكرانيا لتغيير مسار الحرب، قابله تحذير روسي من ضلوع مباشر للغرب في الصراع.



وفي هذا الصدد طرح مراقبون أسئلة عن المدة التي سيستغرقها تسليم المقاتلة الأكثر استخداما حول العالم؟ وفترة تدريب الطيارين الأوكران؟ ومن يقدمها؟ وما هي أبرز العقبات أمام استخدامها؟.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز نقلا عن خبراء عسكريين فإن أوكرانيا تواجه عقبات لوجيستية لتشغيل هذه المقاتلات، كما أن تعليم الطيارين على التحليق والهبوط بأمان إن استغرق عدة أشهر فالقتال الحقيقي وتوظيف المقاتلة بساحة المعارك قد يستغرق سنوات.



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