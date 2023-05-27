وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك ويحق له خوض الانتخابات المقبلة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المستشار مرتضى منصور لم يعد رئيسا لنادي الزمالك بعد تنفيذ القانون.

مصير مرتضى منصور

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:"مرتضى منصور بنفسه أعلن في بيان بأنه يُنفذ القانون وترك رئاسة الزمالك تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضده".



من يدير نادي الزمالك

وأوضح:"أن مجلس إدارة الزمالك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ينسقون سويا من اجل اختيار قائما بالأعمال".

قانونية قرارات مرتضى منصور

وتابع: "أي قرار قام به مرتضى منصور الفترة الأخيرة سيتم دراسة قانونيته، خاصة فيما يتعلق بإسقاط عضوية سليمان وهدان".

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وزير الرياضة يمنح الضوء الأخضر لمرتضى منصور

وأكد: مرتضى منصور يحق له الحق ترشيح نفسه في انتخابات نادي الزمالك المقبلة لأن عقوبة الحبس التي خضع لها مقيدة للحريات وليست مخلة بالشرف.

في وقت سابق، كشف مرتضى منصور -الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- عن الموقف النهائي له ولنجليه من مناصبهم بنادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الزمالك: “أقول لوزير الرياضة أنا معتذر بغض النظر عن حكم المحكمة، وأمير مرتضى معتذر عن الإشراف على فريق الكرة، وكذلك أحمد مرتضى معتذر عن الإشراف على ألعاب الصالات، سنترك النادي ونرحل”.

سقوط عضوية سليمان وهدان

وأكد مرتضى منصور أن عضوية سليمان وهدان عضو مجلس الإدارة سقطت.

وتابع مرتضى منصور: “عضوية سليمان وهدان سقطة لغيابه عن 3 اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة”.

وأكد مرتضى منصور أنه أرسل شكوى اليوم للفيفا ومحكمة الكأس ضد كل من: الأهلي واتحاد الكرة ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور: الشكوى كانت نسخة بالعربي ونسخة بالإنجليزي وأرسلتها اليوم.

حقيقة رحيل أوسوريو

وفي وقت سابق كشف مرتضى منصور حقيقة رحيل أوسوريو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي إن كل ما نُشر عن رحيل أوسوريو هي إشاعات.

وأضاف مرتضى منصور مع احترامي لحسام حسن وموسيماني ولكن الإدارة لم تتحدث معهم.

وتواجد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور.