رضا شحاتة يرفض منح لاعبي المحلة راحة بعد الخروج من كأس مصر

رفض رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الهزيمة أمس أمام حرس الحدود بنتيجة 2-3 في دور الـ16 من بطولة كأس مصر وتوديع البطولة.

وقرر رضا شحاتة دخول لاعبى الفريق معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة إنبى بـ48 ساعة وذلك لزيادة تركيزهم والعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية وأنهاء الهجمات بشكل جيد.

حرس الحدود يفوز علي غزل المحلة

وفاز فريق حرس الحدود على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حرس الحدود بالمكس بدور الـ 32 في بطولة كأس مصر.

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وبهذه النتيجة تأهل حرس الحدود للدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بينما يودع غزل المحلة البطولة.

وسجل هدفي غزل المحلة اللاعب جبريل أوريك في الدقيقة 15 و22، بينما سجل هدفي حرس الحدود محمود بنوالي في الدقيقة 9، ووجيه عبد الحكيم أحرز هدفين في الدقيقة 18، 69.

وكان رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة، أعلن التشكيل الأساسي للقاء حرس الحدود ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل غزل المحلة

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى..أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. أحمد رضا، السيد الشبراوى، طارق سامى، مصطفى العش.

خط الوسط.. أحمد النادرى، كريم مصطفى، إبراهيم عايش.

الهجوم.. حازم مرسى، تشارلز باسى، جبريل أوريك.

بدلاء غزل المحلة

ويأتي على دكة البدلاء.. هانى عادل، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، عبد الرحمن عاطف، أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، محمد جابر.



كأس مصر

وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".