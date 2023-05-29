كأس مصر، إنبي وفيوتشر يحتكمان إلى الوقت الإضافي

كأس مصر، انتهت مباراة إنبى وفيوتشر بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بترو سبورت ليحتكم الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

أزمة مباراة فيوتشر وإنبي

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على باستاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي"دور الـ16" من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

-إعلانات-

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم لاشتباه أن الكرة لمست الحكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي.

وذهب الحكم نادر قمر الدولة إلى الفار ليتفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.

وتعادل فريق إنبي مع نظيره فيوتشر بنتيجة 0/0 في المباراة التي تجمع الفريقين على باستاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي"دور الـ16" من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر

ووصل فيوتشر لدور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.



إنبي وفيوتشر

ويسعى فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى لتحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة اليوم لتعويض هزيمته أمام الأهلى فى اللقاء الأخير بينهما في بطولة الدوري المصري.

-إعلانات-

ويسعى فيوتشر بقيادة على ماهر مواصلة صحوته حيث يحتل المركز الثالث بالدوري، ووصل لدور الـ16 بالكأس، وإلى نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة.



الأندية المتأهلة لدور ال16 بكاس مصر

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".