الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

مشوار فيوتشر وإنبي بكأس مصر قبل مواجهة الليلة

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

كأس مصر، يلتقي فريق إنبي مع نظيره فيوتشر مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس مصر هذا الموسم.

 

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر


ووصل فيوتشر لدور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.

موعد مباراة فيوتشر وإنبي بكأس مصر


ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر نظيره إنبي  في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، في اللقاء الذي من المقرر أن يجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد بتروسبورت.

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إنبي وفيوتشر 


ويسعى فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى لتحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة اليوم لتعويض هزيمته أمام الأهلى فى اللقاء الأخير بينهما في بطولة الدوري المصري.

ويسعى فيوتشر بقيادة على ماهر مواصلة صحوته حيث يحتل المركز الثالث بالدوري، ووصل لدور الـ16 بالكأس، وإلى نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة.

الأندية المتأهلة لدور ال16 بكاس مصر

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".

فيوتشر وانبي

طالب تامر مصطفي المدير الفني لفريق إنبي لاعبيه بضرورة طي صفحة الأهلي قبل مواجهة فيوتشر بكأس مصر اليوم الأحد.

وفاز فريق الأهلي على إنبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، سجل ثنائية الأهلى، محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وأكد المدرب للاعبيه أنه يجب نسيان مباراة الأهلي لاسيما أنه فريق كبير والهزيمة أمامه لا تقلل منهم أو من إمكانياتهم.

 

وأكد تامر مصطفى للاعبي إنبي أن مباريات كأس مصر لا تحتمل أي نتيجة بخلاف الفوز وأنه يجب استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى وعدم إهدارها.

 

كأس مصر


حقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

سيطر فريق الإسماعيلي على مجريات الأمور في بداية المباراة مستغلا عامل الأرض، ولكن لم ترتق المحاولات إلى مرحلة الخطورة.

ترتيب انبي بالدوري المصري


ويمتلك فريق إنبي  36 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول الدوري الممتاز.

ترتيب فيوتشر بالدوري الممتاز


ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

 

 

موعد مباراة فيوتشر وإنبي بكأس مصر والقناة الناقلة

إنبي في مهمة صعبة أمام فيوتشر بكأس مصر

 

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