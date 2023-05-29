محمد عبد الحافظ: شخصية عصام النمر لسه عايشة مع الناس ومحمد رمضان نجم متميز

تحدث الفنان محمد عبد الحافظ نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ عن نجاح شخصية “عصام النمر”، التي قدمها في مسلسل “الأسطورة” مع الفنان محمد رمضان والذي عرض في عام 2016.

محمد عبد الحافظ:" شخصية عصام النمر لسة عايشة مع الناس

وقال “عبد الحافظ” في تصريح خاص لفيتو: “طبعا شخصية عصام النمر التي قدمتها في مسلسل الأسطورة كانت من الشخصيات المهمة التي قدمتها في مشواري الفني”، متابعا: “لأن الشخصية كانت ند للبطل”.

وأضاف: “ومسلسل الأسطورة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وكنت لا أتوقع هذا النجاح الكبير وكمان شخصية “عصام النمر” ماتت في منتصف الحلقات من المسلسل وألي وقتنا هذا تركت بصمة مع الجمهور”.

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و أكمل: “وعلاقتي بمحمد رمضان جيدة للغاية وهو نجم متميز ومجتهد وأجواء التصوير في مسلسل الاسطورة كانت ممتعة”.

تفاصيل مسلسل الأسطورة

مسلسل الأسطورة للفنان محمد رمضان عرض قي شهر رمضان من عام 2016 وضم عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم فردوس عبدالله الحميد ومي عمر ونسرين أمين ومحمد عبدالحافظ وروجينا وغيرهم وهو من إخراج محمد سامي.

محمد عبد الحافظ: آخر أيام والدي كانت أصعب فترات حياتي

وكان تحدث الفنان محمد عبد الحافظ ، نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ الذي رحل عن عالمنا في عام 2012، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده.

وقال الفنان محمد عبد الحافظ في تصريح سابق لـ"فيتو": كانت من أصعب فترات حياتي فترة مرضه كانت فترة عصيبة للغاية وكانت مسئولية كبيرة لأول مرة باخود قرار يخصه.

وأضاف: والحمدالله علي كل حال وعزائي الوحيد فيه هو أن يكون في مكان أفضل بإذن الله.

شخصية جبر في مسلسل ستهم



وكشف الفنان محمد عبد الحافظ تفاصيل تحضيره لشخصية “جبر” التي قدمها في مسلسل “ستهم”.

وقال “عبد الحافظ” في تصريح سابق لفيتو: "أنا بعشق الأعمال الصعيدية وكمان أنا طالع من جلباب أبي المخرج إسماعيل عبد الحافظ، لذلك أول ما عرض على شخصية جبر وافقت علي الفور لأني أريد تقديم عمل صعيدي مختلف للجمهور وغيرت في شكلي من أجل شخصية جبر حيث قررت الظهور حليق الرأس".



وأضاف: “كنت اذاكر الشخصية وأحضر لها بإتقان مع المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف ناصر عبد الرحمن حتي تظهر علي الشاشة للجمهور بشكل يلفت الأنظار، ومسلسل ستهم من أهم الأعمال الدرامية التي تشارك في السباق الرمضاني لهذا العام”.

وتابع: “ المسلسل هيبقي في حتة تانية خالص والحمد لله على ردود أفعال الجمهور وأنا ممثل ودوري أنني أجعل المشاهد يصدق الشخصية".