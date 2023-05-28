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ثقافة وفنون

محمد عبد الحافظ عن آخر أيام والده:" كانت من أصعب فترات حياتي

المخرج إسماعيل عبد
المخرج إسماعيل عبد الحافظ، فيتو

تحدث الفنان محمد عبد الحافظ ،  نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ الذي رحل عن عالمنا في عام 2012، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده.

وقال الفنان محمد عبد الحافظ في تصريح خاص لـ"فيتو":"  كانت من أصعب فترات حياتي فترة مرضة كانت فترة عصيبة للغاية وكانت مسئولية كبيرة لأول مرة باخود قرار يخصه.

وأضاف:"  والحمدالله علي كل حال وعزائي الوحيد فيه هو أن يكون في مكان أفضل بإذن الله.

ولد عبد الحافظ بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج من كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف. رفض العمل معيدًا بالكلية لحصوله في ذات الوقت على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وعمل في 1963 كمُساعد مُخرج في مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مُراقبة المُسلسلات.

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المخرج إسماعيل عبد الحافظ

ارتبط مشوار عبد الحافظ الإخراجي برفيق دربه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة الذي توفي عام 2010، حيث بدأ في نهاية الستينيات أول عمل له كمُخرج، وكوّن ثنائي لامع مع عكاشة، وكان من أشهر أعماله «الشهد والدموع»، و«ليالى الحلمية»، و«خالتي صفية والدير»، و«الوسية»، و«العائلة»، و«امرأة من زمن الحب»، و«حدائق الشيطان»، وتوقّف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسامة أنور عكاشة حزنا عليه..

وكان الراحل قد تُوفي صباح يوم الخميس 13 سبتمبر 2012 عن عمر ناهز الـ71 عامًا في باريس بعد صراع قصير مع المرض استدعى مكوثه بالمستشفى منذ أول أيام عيد الفطر ودفن في مقابر عائلته بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ وهي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن مدينة كفر الشيخ.

وعلي الجانب الآخر كان لفت الفنان محمد عبد الحافظ الأنظار حوله وذلك بعد تقديمه لشخصية “جبر” شقيق الفنانة روجينا في مسلسل “ستهم” التي خاصت به السباق الرمضاني لهذا العام.

شخصية جبر في مسلسل ستهم 


وكشف الفنان محمد عبد الحافظ  تفاصيل تحضيره لشخصية “جبر” التي قدمها في مسلسل “ستهم”.

وقال “عبد الحافظ” في تصريح سابق لفيتو:" أنا بعشق الأعمال الصعيدية وكمان أنا طالع من جلباب أبي المخرج إسماعيل عبد الحافظ، لذلك أول ما عرض  على  شخصية جبر وافقت علي الفور لأني  أريد تقديم عمل صعيدي مختلف للجمهور وغيرت في شكلي من أجل شخصية جبر حيث قررت الظهور حليق الرأس".  
و أضاف: “كنت اذاكر الشخصية وأحضر لها بإتقان مع المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف ناصر عبد الرحمن حتي تظهر علي الشاشة للجمهور بشكل يلفت الأنظار، ومسلسل ستهم من أهم الأعمال الدرامية التي تشارك في السباق الرمضاني لهذا العام ”.

وتابع: “ المسلسل هيبقي في حتة تانية خالص والحمدالله على ردود أفعال الجمهور وأنا ممثل ودوري أنني أجعل المشاهد يصدق الشخصية".

و علق الفنان محمد عبد الحافظ على عودة مشهد خناقة رفاعي الدسوقي وعصام النمر التي كانت ضمن مسلسل الأسطورة  لإذهان الجمهور من جديد، وذلك بعد تصدر محمد رمضان الترند مؤخرا بعد مشهد مشاجرته مع شقيق زوجته ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، حيث قال البعض أن هذا المشهد يشبه مشهد مشاجرة رفاعي الدسوقي وعصام النمر.

وقال عبد الحافظ: "مشهد خناقة رفاعي الدسوقي وعصام النمر  من مسلسل الأسطورة من المشاهد المحفورة في ذهن الجمهور بعد مرور سنوات وهذا دليل على النجاح".

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