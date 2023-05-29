فيتو تكشف في عددها الجديد، لغز الضرائب الجديدة.. القصة الكاملة وراء فرمانات «معيط» المحيرة للمصريين

تكشف "فيتو" في عددها الجديد لغز الضرائب الجديدة والقرارات التي اتخذها وزير المالية والتي حيرت المصريين.



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