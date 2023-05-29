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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، لغز الضرائب الجديدة.. القصة الكاملة وراء فرمانات «معيط» المحيرة للمصريين

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف "فيتو" في عددها الجديد لغز الضرائب الجديدة والقرارات التي اتخذها وزير المالية والتي حيرت المصريين.


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