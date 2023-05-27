السبت 27 مايو 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 117 بجريدة الوقائع المصرية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 117، الصادر في 27 مايو 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظتي الدقهلية وبني سويف.

وجاءت أهم القرارات الحكومية كالتالي: 
-قرار وزارة الداخلية رقم 855 لسنة 2023، بشأن الأذن لكلٍّ من الواحد والعـشرين مواطنًا (أولهـم أسامة إبراهيم أمين، وآخرهم أيمن خميس السيد إسماعيل أحمد) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ مـنهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.


-قرار محافظة الدقهلية رقم 332 لسنة 2023، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر أبو زاهر وقرية التابعة للوحدة المحلية كفر الأطرش مركز ومدينة شربين. 


-قرار محافظة بني سويف رقم 648 لسنة 2023، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة سمسطا بمسطح 439.99 فـدان طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة سمسطا.

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