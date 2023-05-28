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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 118 بجريدة الوقائع المصرية

وزير التجارة الصناعة
وزير التجارة الصناعة أحمد سمير،فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 118، الصادر في 28 مايو 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة البحيرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
-قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بهـذا القانون، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشـتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
-وقرار محافظة البحيرة رقم 1431 لسنة 2021، تعتمد خريطة المخطط التفصيلي لقرية منشاة بسيوني التابعـة للوحدة المحلية لقرية منشاة بولين مركز كفر الدوار وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٦٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق المعاش التكميلي للعاملين بشركة فوسفات مصر. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

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