محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لبحث مشكلات رصف طريق أبو حماد الحلمية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا، لبحث وتذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ استكمال أعمال رصف طريق أبو حماد / المُسيد / الحلمية / بحطيط بطول 5700 م، ومتوسط عرض ما بين 10 إلى 11 مترا وبتكلفة 21 مليون جنيه.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمهندس عامر كامل أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية

كما شارك في الاجتماع كل من اللواء أيمن محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد، والمهندس محمد صلاح وكيل مديرية الطرق والنقل، والمهندس أيمن سليمان مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس شريف محمد حافظ مدير إدارة سنترال الزقازيق وممثلين عن قطاعات الصرف الصحي والإتصالات والغاز الطبيعي.

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لجنة لمعاينة الطريق على الطبيعة لسرعة استكمال رصفه

أمر المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق على الطبيعة تضم وكيل مديرية الطرق والنقل ورئيس مركز ومدينة أبو حماد ومسئولي حياه كريمة وممثلي المرافق وذلك لمراجعة اعمال الترفيق بالطريق لسرعة إستكمال اعمال رصفه ورفع كفاءته حيث يُعد محورًا مروريًا هامًا يربط بين مركزي أبو حماد وبلبيس مؤكدا على ضرورة التعاون التام والتنسيق بين جهات العمل المختلفة وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المُسند لها تنفيذ الأعمال بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة وتهيئته امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جولة ليلية مفاجئة بابوحماد وبلبيس

وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة مساء أمس لطريق أبو حماد بحطيط للوقوف على أسباب عدم استكمال اعمال رصف الطريق وكذلك مراجعة موقف اعمال الترفيق به، ليقرر المحافظ عقد اجتماع عاجل بمكتبه اليوم لإسراع الخطي ودفع عجلة العمل بالطريق قائلًا أننا جميعًا نعمل من اجل المواطن ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات له.

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة ليلة مفاجئة بمركز ومدينة أبو حماد للوقوف على مستوى النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذا رفع الإشغالات ومتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لإعادة الانضباط للشارع، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث بدأ المحافظ جولته بزيارة قرية الحلمية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ومراجعة أعمال الترفيق بطريق الحلمية أبو حماد وذلك تمهيدًا لأعمال التوسعة والرصف تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل الجارية التي تشهدها طرق المحافظة.

التجول بشوارع الحلمية وتفقد طريق بحطيط أبوحماد

وسيرًا على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية والتقى بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة، ليكلف المحافظ رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة، قائلًا إننا جميعًا نعمل من أجل المواطن ونسعى جاهدين لتقيم أفضل الخدمات له كما تفقد المحافظ طريق أبو حماد / بحطيط للوقوف علي الحالة العامة للطريق، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي لا يألوًا جهدا في توفير كافة احتياجات المواطنين ويسعى جاهدًا لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية بما يحقق النفع العام ويعود بالفائدة علي المواطنين

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