المجلس التنفيذى يستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية بالاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات امام اللجان الامتحانية بالمدارس والمعاهد المخصصة لذلك وتهيئة الأجواء أمام التلاميذ لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

حضور اجتماع المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والعميد أحمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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التنسيق مع مديريتى الزراعة والصحة لمكافحة الافات والباعوض

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري مديريتي الصحة والزراعة بتكثيف أعمال رش الشوارع باستخدام سيارات محملة بجهاز (التيفا) للتخلص من الحشرات الطائرة خلال فصل الصيف وتزامنًا مع إجراء أعمال حصاد محصول القمح وزراعة الأرز وذلك لمواجهة الامراض والأوبئة حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع كما كلف المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بمراجعة الحالة الإنشائية للمساجد بمختلف مراكز وقرى ومدن المحافظة وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها بالتنسيق مع الوزارة وذلك لتهيئة المساجد للمصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لازالة التعديات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و11 فدانا و18 قيراطا بنطاق المحافظة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

التنسيق بين الأجهزة بتنفيذ الإزالة

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 39 حالة تعدي على مساحة 11 ألفا و171 متر مباني و14 حاله تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 11 فدانا و18 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأشار المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

تنفيذ المرحلة الثانية من الموجى 21 للإزالة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدِ على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و63 فدانا و1 قيراط بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.