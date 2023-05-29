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ثقافة وفنون

وفاة والدة المايسترو محمد الموجي وهذا موعد صلاة الجنازة

المايسترو محمد الموجي،
المايسترو محمد الموجي، فيتو

كشف الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة والدة المايسترو والموزع الموسيقى محمد الموجى وحماة المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية.

 

وفاة والدة المايسترو محمد الموجي 

كما كشف عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة عليها، حيث من المقرر أن تؤدى الصلاة على جثمانها بعد صلاة العصر بمسجد أبو المكار الزغل بصلاح سالم والدفن بمدافن القوات المسلحة بجوار طريق المشير.

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وكتب الدكتور عاطف إمام قائلا: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص العزاء في وفاة المرحومة والدة المايسترو حمادة الموجي والأستاذ أسامة إسماعيل الموجي ووالدة حرم المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية والأستاذ الدكتور جمال عبد المنعم الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية  ووالدة السيدة أمال الموجي والسيدة أميرة الموجي".

 

المايسترو محمد الموجي 

وتابع: "وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرة الموسيقار محمد الموجي وأسرة الموسيقار المرحوم حلمي أمين".

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