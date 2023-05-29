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ثقافة وفنون

وفاة الفنان السوري أسامة الروماني عن عمر ناهز الـ 81 عاما

أسامة الروماني، فيتو
أسامة الروماني، فيتو

غيب الموت الفنان أسامة الروماني صباح اليوم الإثنين 29 مايو 2023 عن عُمر ناهز الـ81 عامًا..

 الفنان أسامة الروماني

يعتبر أسامة الروماني من أبرز الأسماء الفنية بسوريا فهو ممثل ومخرج برامج سوري ولد في دمشق. وهو الشقيق الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني بدأ حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل زقاق المايلة، وشارك في مسرحيتي ضيعة تشرين وغربة، ثم التحق بمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في الكويت عام 1979، وأنتج معها مسلسلات، وبرامج للأطفال أشهرها: افتح يا سمسم، وسلامتك، ليبقى هناك أكثر من 40 عامًا، قرّر بعدها إنهاء غربته العام السابق لوفاته، والعودة إلى دمشق.

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امتدت رحلته مع التلفزيون السوري بين 1963 حتى مطلع الثمانينيات، وأبرز أدواره في الدراما السورية كان في مسلسل حمام القيشاني حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي.

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وفاة وفاة أسامة الروماني أسامة الروماني

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