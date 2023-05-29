الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

3 لاعبين يواجهون شبح الغياب عن مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن لاعبيه البلجيكي كيفن دي بروين وجاك جريليش والبرتغالي روبن دياز، يواجهون شبح الغياب عن نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر يونايتد، يوم السبت.

مانشستر سيتي 

وغاب لاعب الوسط دي بروين والجناح جريليش والمدافع دياز عن هزيمة سيتي 0-1 أمام برينتفورد، بسبب الإصابة، يوم الأحد الماضي.

ويتطلع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يواجه إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاشر من يونيو المقبل، إلى مضاهاة إنجاز مانشستر يونايتد، بالفوز بكل الألقاب الرئيسية الثلاثة في موسم واحد.

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لكن آمال سيتي في هزيمة منافسه وجاره اللدود على ملعب ويمبلي الأسبوع المقبل، ستتضرّر في حال لم يتمكن هذا الثلاثي من التعافي من الإصابة في الوقت المناسب.

وردا على سؤال عمّا إذا كان اللاعبون الذين غابوا عن مباراة برينتفورد سيكونون لائقين لمواجهة يونايتد، قال جوارديولا "لا أعرف الآن.. أتمنى ذلك".

وأضاف "روبن وجاك وكيفن لم يتمكنوا من اللعب. هذا هو الحال. أعتقد أنهم سيكونون مستعدين لكن من الصعب الاستعداد في التدريبات. لهذا السبب كان علي أن أرى اللاعبين الذين لعبوا".

 

وفاز إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 36 هدفا.

فيما فاز البلجيكي كيفين دي بروين لاعب السيتي بجائزة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي. 

وتربع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023 

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023

1- هالاند  لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا
2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير: 30 هدفا
3- ايفان توني لاعب برينتفورد  : 20 هدفا
4- محمد صلاح  لاعب ليفربول: 19 هدفا
5- كاليوم ويلسون  لاعب نيوكاسل يونايتد  : 18 هدفا
6- ماركوس راشفورد  لاعب مانشستر يونايتد: 17 هدفا.

 

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