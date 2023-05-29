الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، هاري كين في الوصافة ومحمد صلاح رابعا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي “هداف الدوري الانجليزي” في موسمه الأول رفقة مانشستر سيتي برصيد 36 هدفا.

 

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي


1- إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا 
2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 30
3- ايفان توني لاعب  برينتفورد 20
4- محمد صلاح لاعب ليفربول 19
5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 18
6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 17
7- مارتن اوديجارد لاعب آرسنال 15
7- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 15
7- جابرييل مارتينيلي  لاعب آرسنال 15
8- بوكايو ساكا لاعب آرسنال 14
8- الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام 14

-إعلانات-

كيفين دي بروين الأكثر صناعة للأهداف

فيما فاز البلجيكي كيفين دي بروين لاعب السيتي بجائزة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي. 

 

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي 2023، فيما هبط للدرجة الأولى كلا من ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون.

 

ترتيب الدوري الانجليزي 2023
 

1- مانشستر سيتي: 89 نقطة
2-آرسنال  : 84 نقطة
3- مانشستر يونايتد  : 75 نقطة
4- نيوكاسل يونايتد  :71 نقطة
5- ليفربول  : 67 نقطة
6- برايتون  : 62 نقطة
7- أستون فيلا  : 61 نقطة
8- توتنهام هوتسبير  : 60 نقطة
9- برينتفورد  : 59 نقطة
10- فولهام  : 52 نقطة
11- كريستال بالاس  : 45 نقطة
12- تشيلسي  : 44 نقطة
13- وولفرهامبتون  : 41 نقطة
14- وست هام يونايتد  : 40 نقطة
15- بورنموث  : 39 نقطة
16- نوتينجهام فورست  : 38 نقطة
17- إيفرتون  : 36 نقطة
18- ليستر سيتي  : 34 نقطة
19- ليدز يونايتد  : 31 نقطة
20- ساوثهامبتون  :25 نقطة 

هالاند يفوز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، ودي بروين الأكثر صناعة للأهداف

هداف الدوري الانجليزي 2023، هالاند يتربع على صدارة الهدافين

هالاند أفضل لاعب في الدوري الانجليزي

وأعلنت رابطة البريميرليج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا على مدار 38 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وساهم هالاند  في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وكان المهاجم النرويجي، هالاند  البالغ من العمر 22 عامًا، حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي هالاند هداف الدوري الانجليزي مانشستر سيتي هاري كين محمد صلاح ليفربول البريميرليج

مواد متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الأخيرة

هالاند يفوز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، ودي بروين الأكثر صناعة للأهداف

هداف الدوري الانجليزي 2023، هالاند يتربع على صدارة الهدافين

هالاند يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

نائبة محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

شعبة المواد الغذائية: 70% ارتفاعًا في أسعار الألبان ومنتجاتها

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

حولت مسيرات أوكرانيا لرماد.. ما هي منظومة تور إم الروسية الخارقة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

المزيد
الجريدة الرسمية