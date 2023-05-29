ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، هاري كين في الوصافة ومحمد صلاح رابعا

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي “هداف الدوري الانجليزي” في موسمه الأول رفقة مانشستر سيتي برصيد 36 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي



1- إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا

2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 30

3- ايفان توني لاعب برينتفورد 20

4- محمد صلاح لاعب ليفربول 19

5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 18

6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 17

7- مارتن اوديجارد لاعب آرسنال 15

7- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 15

7- جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال 15

8- بوكايو ساكا لاعب آرسنال 14

8- الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام 14

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كيفين دي بروين الأكثر صناعة للأهداف

فيما فاز البلجيكي كيفين دي بروين لاعب السيتي بجائزة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي 2023، فيما هبط للدرجة الأولى كلا من ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون.

ترتيب الدوري الانجليزي 2023



1- مانشستر سيتي: 89 نقطة

2-آرسنال : 84 نقطة

3- مانشستر يونايتد : 75 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد :71 نقطة

5- ليفربول : 67 نقطة

6- برايتون : 62 نقطة

7- أستون فيلا : 61 نقطة

8- توتنهام هوتسبير : 60 نقطة

9- برينتفورد : 59 نقطة

10- فولهام : 52 نقطة

11- كريستال بالاس : 45 نقطة

12- تشيلسي : 44 نقطة

13- وولفرهامبتون : 41 نقطة

14- وست هام يونايتد : 40 نقطة

15- بورنموث : 39 نقطة

16- نوتينجهام فورست : 38 نقطة

17- إيفرتون : 36 نقطة

18- ليستر سيتي : 34 نقطة

19- ليدز يونايتد : 31 نقطة

20- ساوثهامبتون :25 نقطة

هالاند أفضل لاعب في الدوري الانجليزي

وأعلنت رابطة البريميرليج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا على مدار 38 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وساهم هالاند في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وكان المهاجم النرويجي، هالاند البالغ من العمر 22 عامًا، حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.