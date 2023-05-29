قافلة بيطرية بقرية بني شبل بالزقازيق

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أن المديرية ( إدارة الزقازيق البيطرية ) قامت بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة فى قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان بقرية بني شبل مركز الزقازيق وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور كبير من القيادات التنفيذية والعلمية الشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمى ومدير إدارة الإرشاد بالمديرية ومدير وأطباء قسم الإرشاد بإدارة الزقازيق وأطباء تل حوين البيطرية وحضور كبير من مربى الثروة الحيوانية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين

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رش 500 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش ( 500 ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ( 400) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ورشة عمل بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية إن المديرية نظمت إدارات المتمثلىة فى إدارات المجازر والتفتيش على اللحوم والإرشاد ورشة عمل بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية لتدريب الأطباء المشاركين من المديرية ببعثة الإشراف على الهدي والأضاحي لموسم الحج 1444 وجاء ذلك بحضور مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ومديري إدارات المجازر والإرشاد وأطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتورالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ببذل الجهود والاهتمام بالعنصر البشري وتوفير ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين بالطب البيطري للنهوض بالمنظومة الطبية البيطرية

رفع مستوى الأداء الطبي

في بداية الورشة رحب اللواء دكتور وكيل الوزارة بالحضور من المديرية والإدارات الخارجية وأوضح أن هذه الورشة تأتي لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة في إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والثروة الحيوانية كما أوضح مدير المديرية أن هذه الورشة تهدف لرفع مستوى الأداء الأطباء المشاركين من المديرية ببعثة الإشراف على الهدي والأضاحي لموسم الحج 1444 لتقديم خدمة بيطرية متميزة من خلال الإشراف البيطري على ذبائح الهدي والأضاحي لموسم حج 2023م والتأكيد على صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي