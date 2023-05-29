بيطري الشرقية تنظم ورشة عمل لتدريب الأطباء المشاركين في بعثة الحج

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية إن المديرية نظمت إدارات المتمثلىة فى إدارات المجازر والتفتيش على اللحوم والإرشاد ورشة عمل بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية لتدريب الأطباء المشاركين من المديرية ببعثة الإشراف على الهدي والأضاحي لموسم الحج 1444.

وجاء ذلك بحضور مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ومديري إدارات المجازر والإرشاد وأطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم يأتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتورالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ببذل الجهود والاهتمام بالعنصر البشري وتوفير ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين بالطب البيطري للنهوض بالمنظومة الطبية البيطرية.

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رفع مستوى الأداء الطبي

في بداية الورشة رحب اللواء دكتور وكيل الوزارة بالحضور من المديرية والإدارات الخارجية وأوضح أن هذه الورشة تأتي لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة في إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والثروة الحيوانية.

كما أوضح مدير المديرية أن هذه الورشة تهدف لرفع مستوى الأداء الأطباء المشاركين من المديرية ببعثة الإشراف على الهدي والأضاحي لموسم الحج 1444 لتقديم خدمة بيطرية متميزة من خلال الإشراف البيطري على ذبائح الهدي والأضاحي لموسم حج 2023م والتأكيد على صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي.

المهام الفنية المطلوبة للمشاركين

وألقى الدكتور محمد عبد الحميد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية محاضرة حول الإجراءات الفنية للأطباء المشاركين ببعثة الإشراف على الهدي و الأضاحي لموسم الحج 1444عرض من خلالها المهام الفنية المطلوبة من البعثة من الفحص الطبي البيطري على الأضاحي قبل وبعد الذبح وكذلك تم عمل مخطط للتدريب طبقا لاماكن عمل الأطباء والمجازر داخل محافظه شرقيه وتم عمل عرض مبسط لإجراءات البعثة المصرية أثناء موسم الحج العام الماضي.

الدكتور فتحى عبدالعال مدير عام الطب الوقائى

وألقى الدكتور فتحي عبد العال مدير عام الطب الوقائي بالمديرية محاضرة عن الإجراءات الإدارية المطلوبة من البعثة خلال الفحص الطبي البيطري على الأضاحي وشدد اللواء دكتور مدير المديرية على ضرورة بذل كل الجهود وتطوير الأداء لدى جميع العاملين لتقديم خدمة بيطرية متميزة خلال المشاركة مع بعثة الإشراف على الهدي والأضاحي..

فتح باب المناقشة

كما تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات لتعظيم الاستفادة من ورشة العمل للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من خلال توفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي أعرب المتدربين عن سعادتهم بالورشة والاستفادة العظيمة من المعلومات الفنية التي حصلوا عليها ووعدوا ببذل المزيد من الجهد للظهور بالمظهر اللائق بالطبيب البيطري المصري أثناء موسم الحج القادم إن شاء الله.